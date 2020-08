18 Foto Latvijas sportisti izcīna bronzas medaļas Eiropas čempionātā rogainingā +14 Skatīties vairāk

Latvijas sportisti izcīna bronzas medaļas Eiropas čempionātā rogainingā

Ar Igaunijas sportistu triumfu Engures novadā noslēdzās 16. Eiropas čempionāts rogainingā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts. No 247 komandām 24 stundu sacensībās labāko rezultātu uzrādīja „La Sportiva” no Igaunijas, bet bronzas medaļa absolūtajā vērtējumā tika latviešiem Zigmundam Bīberam un Albertam Jasānam no komandas „Laid mums tur laimē diet”.