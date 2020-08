"Krastu mačs" arī šogad priecēs ar bagātīgu izklaides programmu

“”Krastu mačs” šogad norisināsies bez skatītājiem uz vietas, bet notiks ar skatītājiem pie televizora ekrāniem, kas gan organizatoriem, gan vadītājiem, protams, būs izaicinājums, jo skatītāji uz vietas vienmēr ir bijusi neatņemama turnīra sastāvdaļa. Bet, neskatoties uz šīm izmaiņām, darīsim visu, kas mūsu spēkos, un arī šogad priecēsim ne vien ar spraigu basketbola turnīru diennakts garumā, bet arī jaudīgiem muzikāliem priekšnesumiem un iemīļotiem konkursiem,” norāda “Krastu mačs” vadītājs Renārs Zeltiņš.

Kā ierasts,15.augustā plkst.13 “Krastu maču” atklās "VEF RīgaSlamDunk” jebbumbas triekšanas grozā no augšas konkurss. Tajā piedalīsies un par galveno balvu 1400 Eur sacentīsies Latvijas pārstāvis, viens no pasaules labākajiem dankeriem Kristaps Dārgais, Ukrainas dankers Dmitrijs “Smoove” Krivenko, "Quai 54" un "Baku 2015 Eiropas spēļu" uzvarētājs no Polijas Rafāls "Lipek" Lipinskis, kā arī Pīters Grabo no Polijas un Vadims Millers no Ukrainas.



Plkst.14 “Krastu mačs” turpināsies ar “Clean R” trīs punktu metienu konkursu, kur par līdzvērtīgu naudas balvu sacentīsies Latvijas labākie snaiperi: Roberts Blūms, Māris Gulbis, Edgars Lasenbergs un Roberts Freimanis.



Plkst.14:45 norisināsies atklāšanas šovs “Danslesruesde Grenoble” horeogrāfes Lienes Gravas vadībā. Tajā piedalīsies arī viens no “Krastu mača” ikgadējiem vadītājiem – Renārs Zeltiņš.Savukārt plkst.15 ar basketbola kluba “VEF Rīga” spēli pret “GhettoGames” komandu sāksies XI diennakts basketbola maratons, kur simboliskajā iemetienā piedalīsies Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Spēles puslaika pārtraukumā ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies ģitārists Mārcis Auziņš, bet plkst. 21:30 ar īpašu performanci priecēs dziedātājs, šova “Cabaret” dalībnieks Miķelis Putniņš.



Plkst. 22:00 basketbola laukumā spēkiem mērosies mūziķi pret aktieriem, bet jau plkst.23 uz īpašās AAS “BALTA” mūzikas skatuves uzstāsies dziedātājaPatrisha - pirmā Latvijas mūziķe, kura noslēgusi sadarbības līgumu ar mūzikas izdevniecību UniversalMusic.



“Jau iepriekš esmu uzstājusies “Krastu mačā” ar savām dziesmām, un tas vienmēr ir bijis emocijām piepildīts brīdis. Tomēr jāsaka, ka šoreiz esmu patiesi gandarīta un saviļņota par iespēju uzstāties ar pilno koncertprogrammu! Tā kā pandēmijas dēļ šovasar tikuši atcelti plānotie koncerti un festivāli, tad katra uzstāšanās, ko iespējams realizēt šajā laikā, tiek gaidīta ar nepacietību! Jau nevaru sagaidīt, kad varēšu turnīra dalībniekus, sporta entuziastus un līdzjutējus iepriecināt ar savu performanci! Un ziniet - arī pārsteigumu netrūks,” stāsta Patrisha.



16.augustā plkst. 11:30 ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies Latvijas daudzsološā dziedātājaKato, bet plkst.13:00 pirmo reizi turnīra ietvaros laukumā cīkstēsies mediķi.



Pirms turnīru noslēdzošās politiķu spēles, kas kā ierasts plānotaplkst.14:00, norisināsies “Uniso/Usma” metienu konkurss, kur plkst.14:30 piedalīsies tādi basketbolisti kā Gunta Baško, Liene Jansone, Kārlis Rībens, Kitija Laksa, Jevgēnijs Kosuškins un Kristaps Janičenoks.



Ar pilnu pasākuma programmu – komandām, to spēļu laikiem, dīdžejiem u.c. spilgtākajiem muzikālajiem šoviem iespējams iepazīties mājaslapā krastspretkrastu.lv.



“Krastu mačs” šogad vistiešākajā nozīmē norisināsies starp Daugavas abiem krastiem – uz AB dambja – 15. un 16. augustā. Spēles tiks aizvadītas bez skatītājiem klātienē, bet spēļu tiešraides būs skatāmas LTV7 un portālā Lsm.lv. Turnīra aktivitātes papildinās LTV7 raidījums “Sporta studija”, ko vadīs žurnālists Reinis Ošenieks, uz studiju aicinot arī viesus. Klātienē turnīra dalībniekus, kā ierasts, uzmundrinās un iedrošinās jau līdz šim zināmie “Krastu mača” vadītāji – Renārs Zeltiņš, Raimonds Zeps, Andris Bulis un Sandis Miltovičs.



Atgādinām, ka "Krastu mačs" ir diennakts basketbola turnīrs, kurā tradicionāli piedalās un savā starpā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāji. Desmit turnīra pastāvēšanas gados kopvērtējuma rezultāts ir neizšķirts – 5:5. Uzvarējusī komanda savā īpašumā uz gadu iegūst ceļojošo kausu, kura autors ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, tēlnieks Aigars Bikše.

"Krastu mačs" notiks sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi, kas jau kopš pirmā gada ir šī turnīra patrons, Rīgas domi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, AAS "BALTA", basketbola klubu "VEF Rīga", SIA "Tet", SIA "Uniso", vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” un A/S “Aldaris”.