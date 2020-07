Ķīna nolēmusi atsākt futbola čempionātu

Kopumā drošā "burbulī", kas paredzēts infekcijas novēršanai, tika pārbaudīti 1870 cilvēki, ieskaitot spēlētājus un treneru personālu. Visi bija negatīvi, ziņo CSL.

Spēlētājiem koronavīrusa klātbūtne tiks pārbaudīta reizi nedēļā, vēsta ziņu aģentūra "Xinhua".

Kā daļa no koronavīrusa drošības pasākumiem 16 komandas tika sadalītas divās grupās, viena no tām atrodas valsts ziemeļaustrumu pilsētā Daliaņā, bet otra - Sudžou, netālu no Šanhajas.

Visi spēlētāji, personāls un amatpersonas katrā no pilsētām ir izvietoti vienā viesnīcā, un pirmos divus mēnešus viņiem nav atļauts satikt savas ģimenes.

Sezonu, kurai vajadzēja sākties februārī pirms koronavīrusa pandēmijas, sāks Fabio Kanavaro vadītie valsts čempioni Guandžou "Evergrande", kas Daliaņā tiksies ar Ķīnas Futbola asociācijas kausa ieguvējiem Šanhajas "Shenhua".

Uhaņas "Zall", klubs no sākotnējā vīrusa epidēmijas epicentra, vēlāk sestdien Sudžou spēlēs pret nesen līgā iecelto Cjindao "Huanghai".

Visas spēles notiks aiz slēgtām durvīm.