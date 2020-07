WNBA sezona sāksies 25. jūlijā, galveno uzmanību pievēršot "Black Lives Matter"

Jaunais maču plāns paredz 22 spēļu grafiku katrai no 12 komandām. Sākotnēji bija paredzēts, ka sezonai ir jāsākas pirms diviem mēnešiem, bet tās sākums tika atlikts koronavīrusa pandēmijas dēļ.

Tāpat kā vīrieši Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), arī WNBA sezonu aizvadīs "burbulī", kas novērš ceļojumus apkārt. Tāpēc visas komandas pārceļas uz Breidentonu Floridā.

Pirmajā nedēļas nogalē komandu formas tērpos būs redzams policistu martā pašas dzīvoklī nošautās Brionas Teilores vārds, jo WNBA spēlētājas "palielina izpratni un meklē taisnīgumu sievietēm un meitenēm, kuras ir aizmirsti policijas brutalitātes un rasu vardarbības upuri," teikts WNBA paziņojumā.

Spēlētājām būs iespēja turpināt valkāt uzšuvi ar Teilores vārdu arī turpmākajās spēlēs. Tāpat sezonas laikā spēlētājas valkās iesildīšanās kreklus ar uzrakstu "Black Lives Matter" ("Melno dzīvībām ir nozīme") priekšā un "Say Her Name" ("Pasaki viņas vārdu") aizmugurē.

Sauklis "Black Lives Matter" tiks atainots arī uz laukuma.

Plānots, ka WNBA pamatturnīrs noslēgsies 12.septembrī, kam sekos ierastās izslēgšanas spēles.