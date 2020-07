Topošajai basketbola zvaigznei konstatē retu slimību, kas liek beigt karjeru, tomēr viņš nepadodas

2014. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā Ostinam paredzēja vietu pirmajā kārtā, kas nozīmētu automātisku līgumu pasaules spēcīgākajā basketbola līgā, tomēr tā nenotika. Četras dienas pirms NBA drafta Jesaja uzzināja, ka viņam ir Marfāna sindroms, kas nozīmē, ka sapnim kļūt par basketbolistu jāliek punkts, jo aktīva sportošana apdraud viņa dzīvību.

Jesajam Ostinam paredzēja vietu NBA, bet viņam nācās pārtraukt basketbolista gaitas. (Foto: Kansas City Star/MCT/Sipa USA/ Vida Press)

Kā vēsta Vikipēdija, Marfāna sindroms ir ģenētiska saistaudu slimība. Tā var izraisīt dažādas pakāpes bojājumus jebkurā ķermeņa orgānā, bet visbiežāk skar sirdi, asinsvadus, kaulus, locītavas un acis. Dažas komplikācijas - piemēram, aortas aneirisma vai sirds vārstuļu anomālijas - var nopietni apdraudēt dzīvību. Retāk bojājumus var atrast arī plaušās, ādā un nervu sistēmā. Slimība neietekmē cilvēka intelektuālo attīstību. Tieši paplašināti asinsvadi viņa sirdī un bažas, ka tie varētu izraisīt aortas plīšanu, bija iemesls, kāpēc 20 gadu vecumā Jesaja Ostins bija spiests likt punktu savai sportista karjerai.

Visiem Marfāna sindroma slimniekiem ir kopīgas ārējā izskata iezīmes: garš slaids augums, garas rokas un pirksti, šaurs, ieliekts krūšu kurvis. Vairums sirgst ar miopiju un nēsā brilles kopš bērnības. Gara auguma dēļ slimnieki, kuri vēl neizrāda klīnisko simptomātiku, nereti tiek iesaistīti basketbolā un volejbolā, kas viņu ir dzīvībai bīstama nodarbošanās. Slimības radītie bojājumi, nevienam nezinot, turpina progresēt.

Piedevām visam Ostins neko neredz ar labo aci, jo viņam vidusskolā notika spontāna tīklenes atslāņošanās, kāpēc zaudēja redzi. Šo faktu viņš turēja noslēpumā līdz pat 2014. gada 17. janvārim. Par to zināja vien viņa komandas biedri un tuvākie draugi. Neskatoties uz šo faktu, viņu gribēja izvēlēties NBA drafta pirmajā kārtā.

NBA drafta dienā, 2014. gada 26. jūnijā, līgas komisārs Adams Silvers drafta pirmajā kārtā starp 15. un 16. izvēli, kā īpašo izvēli, nosauca Jesajas Ostina vārdu. Puisis asarām acīs iznāca zāles priekšā un saņēma īpašu NBA cepurīti, kā apliecinājumu, ka viņš ticis izvēlēts. Silvers arī piedāvāja Ostinam darbu NBA organizācijā un mudināja puisi turpināt mācības, kas tika iepauzētas, jo bija plāns doties spēlēt pasaules spēcīgākajā basketbola līgā.

Tomēr Jesaja Ostins nepadevās un turpināja cerēt, ka kādu dienu kļūs par profesionālu basketbolistu.

216 centimetrus garajam basketbolistam 2016. gada 30. novembrī ārsti paziņoja, ka viņš drīkst atkal spēlēt basketbolu. Viņš nekavējoties sāka meklēt variantus, kur sāk profesionāļa karjeru.

Viņa pirmā pieturvieta bija Serbijas klubs Belgradas FMP, kuru rindās aizvadīja sekmīgus mačus ne vien vietējā čempionātā, bet arī spēcīgajā Adrijas līgā. Ar to bija gana, lai viņu pamanītu daudzviet pasaulē un tiktu pie iespējām turpināt karjeru krietni eksotiskākās valstīs, kur finansiālie nosacījumi par spēlēšanu, iespējams, ir vēl labāki nekā Eiropā. Ostins jau paguvis uzspēlēt Ķīnā, Libānā, Taivānā, bet pagājušā gada nogalē pievienojās arī komandai no Puertoriko. 2017. gada septembrī Ostins tika uzaicināts piedalīties Āzijas čempionu kausā, pārstāvot Filipīnu komandu “Chooks-to-Go Pilipinas”. Šī vienība tika veidota kā izlases bāzes klubs, bet Ostins tika izvēlēts kā potenciāli naturalizējams spēlētājs, ar kuru pastiprināt valstsvienību.

Pagaidām gan šajā pozīcijā (Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) noteikumi ļauj katrā valstsvienībā būt vienam naturalizētam spēlētājam) no 2014. gada ir kādreizējais NBA basketbolists Andrajs Blačs, kurš neapšaubāms izlases līderis. Filipīnieši cerēja, ka savu sakņu dēļ izlasei varēs piesaistīt tagadējo Jūtas “Jazz” aizsargu Džordanu Klārksonu, tomēr FIBA noteikumi to neļāva. Līdz ar to Klārksons Filipīnu izlases kreklu varētu vilkt mugurā vien kā naturalizēts spēlētājs, kas vēl vairāk samazina izredzes, ka Ostins varētu tikt pie spēlēšanas šajā valstsvienībā.

Tomēr arī bez spēlēšanas izlašu līmenī šobrīd vien 26 gadus vecais Jesaja Ostins jau ir sasniedzis ļoti daudz un nedomā apstāties. Viņa paveiktais, apzinoties veselības problēmas, ir apbrīnas vērts.