"Olimp" nākamsezon tomēr spēlēs virslīgā; grib uzņemt Kontinentālā kausa spēles

"Olimp" pēc Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valdes lēmumu tika pasludināta par 2019./2020.gada sezonas OHL regulārā čempionāta uzvarētāju.

Kā pirmās vietas ieguvējai tai ir tiesības pārstāvēt Latviju IIHF Kontinentālajā kausā. Ja "Olimp" atteiktos no šīs iespējas, tās vietu ieņemtu trešās vietas ieguvēja "Mogo", jo otrajā pozīcijā finišējusī "Kurbads" komanda nākamsezon nespēlēs profesionālā līmenī.

"Olimp" atbalstītāji snieguši komandai garantijas par nākamās sezonas budžetu.

"Iepriekšējā sezonā spēlējām tādā kā testa režīmā, un tas labi nostrādāja. Nākamajā sezonā viss būs nopietnāk. Ceram, ka Kontinentālais kauss varēs notikt pie mums Rīgā. Tas ir mūsu mērķis," sarunā ar LTV stāstīja "Olimp" spēlējošais menedžeris Maksims Širokovs.

Šobrīd gan nav zināms, vai "Olimp" tiks pie turnīra rīkošanas, turklāt komandai nav pašai savas pastāvīgās halles.

2021.gada IIHF Kontinentālajam kausam paredzēts jauns formāts. Priekšlikums ir turnīru saīsināt, izslēdzot atklāšanas kārtas posmu un turnīru aizvadot trīs posmos, sākot ar kvalifikācijas kārtu no 2020. gada 16. līdz 18.oktobrim. Tam sekotu grupu posms ar 16 komandām, kas sadalītas četrās grupās. To uzvarētāji tiksies fināla kārtā no 2021.gada 8. līdz 10.janvārim.

Turnīra organizatoriem un komandām, kas piedalās turnīrā, tiks atvēlēta īpaša atkāpe. Turnīra organizatori drīkstēs atcelt turnīru astoņas nedēļas pirms starta, neiedzīvojoties sankcijās. Tāpat komandas varēs atteikties no dalības tādā pašā termiņā. Gadījumā, ja turnīru nevarēs izspēlēt, nākamajā raundā iekļūs augstāk izsētais klubs.