NBA komandas tiks izmitinātas trīs viesnīcās: Porziņģis un Kurucs kopā

NBA sezona atsāksies 31.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Kā tviterī raksta Karanija, komandas izmitinās atkarībā no tā, ar kādu numuru tās būs izsētas.

"Grand Destino" viesnīcā dzīvos vadošās komandas - Milvoki "Bucks", Losandželosas "Lakers", Toronto "Raptors", Losandželosas "Clippers", Bostonas "Celtics", Denveras "Nuggets", Jūtas "Jazz" un Maiami "Heat".

"Grand Floridian" tiks izmitināta Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks", Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets", Oklahomasitijas "Thunder", Filadelfijas "76ers", Hjūstonas "Rockets", Indiānas "Pacers", Memfisas "Grizzlies" un Orlando "Magic".

Savukārt "Yacht Club" uzturēsies Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētā Vašingtonas "Wizards", Portlendas "Trail Blazers", Sakramento "Kings", Ņūorleānas "Pelicans", Sanantonio "Spurs" un Fīniksas "Suns".

Viesnīcās basketbolistiem būs privātās atpūtas telpas, baseini, frizieri, manikīrs un pedikīrs, kā arī diennakts VIP serviss. Spēlētājiem būs pieejamas arī mājas kinozāles, dīdžeju aparatūra, galda teniss, baseins un āra spēles. Basketbolisti varēs apmeklēt citu komandu mačus.

Tāpat Karanija ziņo, ka spēļu laikā rezervistu soliņš būs divās rindās. Pirmajā rindā spēlētājiem un treneriem maskas nebūs obligātas, bet treneriem tās būs ieteicams lietot. Otrajā rindā maskas visiem būs obligātas.

Tiesnešiem masku valkāšana netiks prasīta.

Gadījumā, ja kāda no personām būs saslimusi ar koronavīrusu, tā tiks izolēta citā vietā. Atgriezties komandā varēs tikai tad, ja būs vairāki negatīvi testi pēc kārtas. NBA izveidos arī uzticības tālruni, kur anonīmi varēs ziņot par sanitārā protokola pārkāpumiem.

Jau ziņots, ka sezonas noslēguma fāzē komandas varēs pieteikt 17 spēlētājus līdzšinējo 15 vietā.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31.augusta līdz 13.septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15.septembra līdz 28 septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30.septembra līdz 13.oktobrim.

Basketbolistiem komandu rīcībā jāatgriežas līdz 22.jūnijam. Sākot no 23.jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30.jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29.jūlijam - treniņnometne Orlando.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.

Austrumu konferencē "Wizards" no pirmā astoņnieka atpaliek par sešu uzvaru tiesu, bet, lai "play-in" turnīrā cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs, nepieciešama ne vairāk kā četru panākumu starpība. Rietumos devīto un astoto vietu šķir četras uzvaras, bet cīņa par devīto pozīciju būs gana sīva, jo četrām komandām uzvarēto un aizvadīto spēļu attiecība ir pusprocenta robežās.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, visvairāk spēļu - 75 - būs aizvadījusi "Mavericks", daudzām komandām būs no 72 līdz 74 mačiem, bet ar 71 dueli regulāro turnīru noslēgs Sanatonio "Spurs" un Losandželosas "Lakers".

Parasti NBA regulārajā čempionātā komandas aizvada 82 spēles, taču šoreiz ierasto grafiku izjauca koronavīrusa pandēmija. Iepriekšējo reizi visas vienības pilnu sezonu neaizvadīja 2012./2013.gada sezonā, kad Bostonas terorakta dēļ netika izspēlēts Bostonas "Celtics" - Indiānas "Pacers" mačs. "Celtics" un "Pacers" regulāro turnīru noslēdza ar 81 spēli, taču tas neietekmēja komandu vietas turnīra tabulā.