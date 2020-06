Latvijas Hokeja federācija centīsies ietaupīt uz darbinieku un izlases pretinieku rēķina

Jau ziņots, ka LHF marta beigās pārtrauca darba attiecības ar desmit no 16 darbiniekiem. Daži turpināja darbu līdz aprīļa beigām, bet šobrīd, kā vēsta "Sporta studija", LHF ir tikai trīs algoti darbinieki.

"Esmu pārliecināts, ka lielu daļu darbinieku ņemsim atpakaļ, bet ne visus," raidījumā par nākotnes plāniem šajā jomā stāsta LHF viceprezidents un ģenerālsekretārs Viesturs Koziols. "Šī krīze ir radījusi pārdomas, kā rezultātā esmu radījis projektu, ko iesniegšu LHF valdē, lai varētu apstiprināt jaunu struktūru ar mazāku skaitu cilvēku hokeja federācijā."

Tiek ziņots, ka vairāki darbinieki šobrīd savus pienākumus pilda brīvprātīgi. Ar katru no darbiniekiem Koziols ir izrunājies un izklāstījis pašreizējo situāciju, kā arī ieteicis apsvērt citus darba piedāvājumus, ja tādi parādās. Ir cilvēki, kas šo iespēju ir izmantojuši, lai pabarotu ģimenes.

"30.jūnijā notiks LHF kongress, un domāju, ka divu - trīs nedēļu laikā pēc tam mēs varētu sākt pieņemt darbā cilvēkus," sarunā ar aģentūru LETA otrdien pavēstīja Koziols.

"To noteiks daudzi apstākļi - kāda būs ekonomiskā situācija un kāds būs darāmo darbu saraksts," skaidroja LHF ģenerālsekretārs. "Tas būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas, no Latvijas valdības lēmumiem, mūsu finanšu iespējām un citiem faktoriem."

Ierobežotā rocība likusi LHF arī ierosināt novembrī Rīgā paredzētā izlašu turnīra potenciālajiem dalībniekiem - Norvēģijai, Baltkrievijai, Francijai, Austrijai un Ungārijai - braukt uz Rīgu un maksāt par uzturēšanos Latvijā no saviem līdzekļiem, organizatoriem uzņemoties atbildību vien par "Arēnas Rīga" izmaksām, stāsta Koziols.

Šobrīd tiek gaidītas vieskomandu atbildes.