Riteņbraukšanas leģenda Merkss atguvies no avārijas un gatavojas jubilejas svinībām

Beļģis, kurš savas žilbinošās karjeras laikā 60. un 70.gados piecas reizes uzvarēja "Tour de France" daudzdienu velobraucienā, oktobrī nedēļu pavadīja slimnīcā pēc galvas traumas gūšanas velonegadījumā.

"Es teiktu, ka pēc manas avārijas pagājušā gada 13.oktobrī man atkal viss ir kārtībā. Nevaru sūdzēties. Pašlaik nevienam par mani nav jāuztraucas," Merks teica laikrakstam "Koelner Stadt-Anzeiger".

"Es jau ilgāku laiku atkal braucu ar velosipēdu, un to daru daudz. Pagājušajā sestdienā un svētdienā nobraucu pāris stundas. Braucu ar divriteni divas vai trīs reizes nedēļā, vienmēr veicot no 50 līdz 70 kilometriem," stāsta viens no pazīstamākajiem sportistiem Beļģijas vēsturē.

Rīt viņš Beļģijā svinēs dzimšanas dienu mājās kopā ar ģimeni un draugiem.