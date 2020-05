Slavens cīkstonis un Holivudas zvaigžņu miesasargs iet bojā, lai glābtu savu 10 gadus veco dēlu

Kā vēsta ASV mediji, viņš kopā ar sievu un dēlu atpūtās Kalifornijas piekrastē, kad peldes laikā Gaspāru un viņa dēlu straume ienesa dziļumā. Brīdī, kad glābēji saņēma izsaukumu, abi cilvēki bija aptuveni 45 metrus no krasta. Viņi ātri spēja tikt līdz Šadam, kurš atteicās no glābēju palīdzības un lika vispirms doties pie viņa dēla, kuru ātri izdevās nogādāt krastā.

Brīdī, kad zēns tika izvilkts no ūdens, slavenais cīktonis zem milzīga viļņa tika parauts zem ūdens. Šada Gaspāra meklēšana bija neveiksmīga.

Vien dažas dienas vēlāk kāds garāmgājējs pludmalē pamanīja ķermeni, kas bija izskalots krastā, un ziņoja policijai. Mirušais tika identificēts kā Šads Gaspārs.

Gaspārs bija profesionālais cīkstonis un aktieris. 2010. gadā viņš pamet izklaides šovu WWE, bet četrus gadus vēlāk paziņoja par savas sportista karjeras beigām. Gaspārs kā aktieris filmējies tādās filmās un seriālos kā "Think Like a Man Too", "Get Hard", "The Game" un "From Dusk till Dawn: The Series".

Šads Gaspārs strādājis arī par miessargu tādām slavenībām kā popzvaigznei Britnijai Spīrsai, reperim P. Diddy un pat boksa leģendai Maikam Taisonam.

Atceroties Šadu Gaspāru: