Izsola Maikla Džordana apavus no Barselonas olimpiskajām spēlēm

Katras sporta kurpes ir parakstījis kāds no trim Basketbola slavas zāles dalībniekiem, un to izsole būs daļa no "Lelands 2020 Spring Classic Auction" rīkotās izsoles, kas norisināsies 19.jūnijā. Daļa no ieņēmumiem, kas gūti no kurpju pārdošanas, tiks novirzīti cīņai pret Covid-19.

Džordans, "Maģiskais" Džonsons un Pipens valkāja šos sporta apavus ASV izlases rindās, tai uzvarot Amerikas kontinenta atlases turnīrā un kvalificējoties 1992.gada olimpiskajām spēlēm Barselonā. Pirmajās olimpiskajās spēlēs, kurās piedalījās NBA spēlētāji, amerikāņi izcīnīja zeltu.

Saistītās ziņas Nopietnas bažas par izcilā basketbolista Maikla Džordana veselību Maikls Džordans māju pārdod lētāk, nekā savulaik to pircis Basketbola leģendas Maikla Džordana nēsātās kedas pārdod par rekordlielu summu