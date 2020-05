Ventspils pilsētas dome izsola savas FK "Ventspils" kapitāldaļas; Futbola federācija gaida oficiālu skaidrojumu

Pašvaldība pārdod 898 kapitāla daļas jeb 11,23% no pamatkapitāla, kuru vērtība ir 127 516 eiro. Līdz 6.jūlijam plkst.16 domē jāiesniedz pieteikumi par dalību izsolē, pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu par drošības naudas iemaksu 7986 eiro jeb 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Dokumentus var nosūtīt arī uz e-pastu "dome@ventspils.lv".

Izsole notiks 8.jūlijā plkst.17 Ventspils pilsētas domē.

Dome vairāku apsvērumu dēļ secinājusi, ka nav jāturpina pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā un domei piederošās kapitāla daļas ir jāpārdod.

Domē skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, izvērtējot atdevi no pašvaldības līdzdalības futbola klubā "Ventspils", kā arī to, ka domei nav iespēju ietekmēt lēmumus un balsojuma rezultātus uzņēmuma dalībnieku sapulcēs, jo tai ir mazākuma ietekme. Tāpat lēmums pamatots ar administrēšanas izmaksām, kas pašvaldībai rodas, piedaloties kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēs, izskatot to materiālus un Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Futbola kluba "Ventspils"" 50,09% kapitāldaļu pieder SIA "Ventspils futbola sabiedrība", 34,31% kapitāldaļu īpašnieks ir SIA "VK Tranzīts", 11,23% kapitāldaļu - Ventspils pilsētas domei, 2,5% - AS "Kālija parks" un atlikušo 1,88 % kapitāldaļu īpašnieks ir AS "Ventspils tirdzniecības osta". Ka patiesā labuma guvējs reģistrēts Krievijas pilsonis Adlans Šišhanovs.

2018.gadā futbola kluba apgrozījums bija 1 321 649 eiro, peļņa -123 562 eiro. Pagājušā gada finanšu rādītāji vēl nav publiskoti. Uzņēmumā nodarbināti 50 cilvēki.

Latvijas Futbola federācija (LFF) šobrīd gaida futbola kluba "Ventspils" oficiālu skaidrojumu, lai spriestu par turpmāko rīcību un kluba statusu, portālu Jauns.lv informēja LFF preses dienests.

Jau ziņots, ka trešdien telekanāls TV3 vēstīja par tā rīcībā esošu informāciju, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) futbola klubā "Ventspils" atklājis "aplokšņu algu" izmaksu lielos apjomos. Tāpēc esot sākti kriminālprocesi un veiktas vairākas kratīšanas ar futbola klubu "Ventspils" saistītās telpās un personu dzīves vietās.

Federācijas amatpersonas esot patiesi satrauktas par izskanējušo informāciju un apsūdzībām.

"Ceram uz aktīvu kluba rīcību, skaidrojot situāciju gan sabiedrībai, gan saviem sadarbības partneriem, tajā skaitā mums," teikts LFF skaidrojumā.

LFF ceturtdien vēl nebija saņēmusi oficiālu informāciju no Ventspils kluba. "Par informāciju, kas saistīta ar [kluba] "Ventspils" situāciju, uzzinājām no medijiem, bet neilgi pirms tam par to bijām padzirdējuši baumu līmenī," norāda LFF.

Lai saprastu, kādas darbības jāveic un kādas var būt notiekošā sekas, LFF vispirms vēlas sagaidīt kluba skaidrojumu. "Cenšamies iegūt no kluba oficiālu skaidrojumu situācijai, lai varētu vairāk spriest par lietas apstākļiem un tālākajiem soļiem, jo skaidrs, ka šī situācija pašlaik rada dažādas neskaidrības un jautājumus par kluba statusu," norāda LFF.

Arī "Optibet" futbola virslīgas valdes priekšsēdētājam Maksimam Krivuņecam informācijas par notiekošo klubā "Ventspils" vēl nebija, un klubs viņam informāciju pagaidām nav sniedzis. "Man informācijas nav. Jāpaļaujas uz izmeklēšanas un pārbaudes procesu, un tad varēsim spriest par notikušo," par procesiem Ventspils komandā saka Krivuņecs.

Trūkstot kluba sniegtajai informācijai, virslīgas vadībai ir grūti komentēt arī, kādas varētu būt pašreizējo darbību sekas. "To man šobrīd ir ļoti grūti pateikt, jo, pirmkārt, nezinu, vai pārkāpumi ir vai nē. To mēs uzzināsim," saka "Optibet" futbola virslīgas valdes priekšsēdētājs. "Tomēr, ja pat kādi pārkāpumi ir, nezinu, kādi ir sodi par tāda veida pārkāpumiem," viņš atzina.

Krivuņecs saglabā optimismu un tic, ka Ventspils klubs šosezon virslīgā spēlēs. "Ceru, ka viss būs kārtībā," ticību, ka "Ventspils" no Latvijas futbola kartes nepazudīs, saka virslīgas vadītājs.

Klubs pagaidām no oficiāliem komentāriem atturas.

TV3 jau vēstīja, ka šajā lietā statuss - personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess - ir piemērots par līdzīgiem noziegumiem Moldovā apsūdzētajam futbola kluba "Ventspils" prezidentam Adlanam Šišhanovam, bijušajam kluba direktoram Andrejam Butrikam, kluba menedžerim Nikolajam Djakinam un finanšu direktoram Sergejam Usačevam.