Ceturtdien valdība varētu lemt par atļauju rīkot organizētus treniņus ārtelpās

Viņš minēja, ka tuvākajās dienās valdība lems par "izejas stratēģiju" no koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 krīzes un, viņaprāt, šo stratēģiju skatīs kopā ar atļauju ārtelpās organizēt treniņus.

Minētajai "izejas stratēģijai" arī IZM ir iesniegusi savu redzējumu, un Severs uzsvēra, ka ir ļoti skeptisks par to, ka vasarā Latvijā varētu norisināties kādi masu pasākumi. "Tas nav tikai distancēšanās jautājums, vēl ir jautājums par to, kā uz šiem pasākumiem cilvēki nokļūst un dodas projām," atklāja Severs, uzsverot, ka atkarībā no citiem sporta nozares pārstāvjiem, ir skeptisks par motosporta un rallija pasākumu organizēšanu šovasar.

IZM Sporta departamenta direktors apakškomisijas sēdē arī norādīja, ka aicinās kolēģus viest vairāk skaidrības par dažādiem jautājumiem, kas attiecas uz sporta nozari, lai mazinātu neskaidrību un sportisti zinātu kam gatavoties.

Vienlaikus Severs paziņoja, ka šonedēļ IZM aicinās visas sporta federācijas sniegt informāciju par zaudējumiem, kas radušies Covid-19 ietekmē.

Jau vēstīts, ka valdība tuvākajā laikā plāno lemt par organizētu sporta treniņu atļaušanu individuālajos un komandu sporta veidos, pulcējoties ārtelpu sporta norišu vietās. Tādā gadījumā būs jāievēro dažādi drošības nosacījumi un tas, ka vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 13 personas.

Savukārt profesionālie sportisti, kuriem ir darba līgumi un kuri trenējas darba pienākumu izpildes ietvaros, kā arī ir komandu sporta spēļu dalībnieki, ārtelpu sporta norises vietās ir tiesīgi trenēties kopā ar visu komandu, ievērojot savstarpējo divu metru distanci.