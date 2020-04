Karjeru beidz olimpiskā medaļniece biatlonā Vītkova

Vītkova biatlonam ardievas saka, jo vēlas vairāk pievērsties ģimenes dzīvei - čehiete novembra beigās kļūs par māmiņu.

"Novērtēju to, ka varēju būt par daļu no Čehijas biatlona izaugsmes. Vēlos pateikties visiem, kuri bija daļa no manas karjeras - ģimenei, treneriem, citiem biatlonistiem, servisa darbiniekiem, komandas biedriem, biatlona federācijai, darba devējiem, sponsoriem, draugiem, līdzjutējiem un visiem pārējiem," sociālajā vietnē "Instagram" raksta Vītkova.

Šajā sezonā Vītkova piedalījās tikai pirmajā posmā, kur sprintā ieņēma 45.vietu, bet individuālajā distancē izstājās.

Vītkova Čehijas izlases sastāvā izcīnīja sudraba medaļu 2014.gada Soču olimpisko spēļu jauktajā stafetē, bet četrus gadus vēlāk Phjončhanā viņa guva bronzu 7,5 kilometru sprintā. Tāpat viņa ir 2015.gada pasaules čempione jauktajā stafetē, šajā pašā disciplīna izcīnot bronzu 2013.gadā.

Pasaules kausā viņa uz goda pjedestāla kāpa desmit reizes un svinēja vienu uzvaru, 2014./2015.gada sezonā Oberhofā finišējot pirmā sprintā.