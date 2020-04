Covid-19 konstatēts prezidenta Lukašenko komandas biedram, kura sieva slimo ar vēzi, un vēl 23 hokejistiem

View this post on Instagram

Пора и мне сказать пару слов...чтобы прекратились бесконечные сообщения в direct...Да, у моего мужа короновирус. Почему-то в СМИ об этом стали писать, когда он ещё не знал результата анализа, накаркали)))...Сейчас он находится в больнице. В целях моей безопасности он стал жить отдельно уже давно, когда почувствовал слабость. ⠀ Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернётся домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние... Пропажа обоняния- первый симптом короновируса. ⠀ Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждём результат... ⠀ Будут ли у меня продолжаться химиотерапии -большой вопрос😢 Страшно ли мне? Думаю, даже не вопрос(