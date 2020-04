Pilnībā atceļ pasaules čempionātus daiļslidošanā un šorttrekā

Pasaules čempionātu šorttrekā no 13. līdz 15.martam bija jāuzņem Seulai, daiļslidošanā meistarsacīkstes bija paredzētas no 16. līdz 22.martam Monreālā, bet sinhronajā slidošanā mačiem bija jānotiek no 3. līdz 5.aprīlim Leikplesidā.

Sākotnēji šie čempionāti tika pārcelti uz nenoteiktu laiku, bet tagad tie atcelti pilnībā. Meistarsacīkstēs daiļslidošanā un šorttrekā bija jāpiedalās arī Latvijas sportistiem.

Aprīļa beigās ISU Padomei būs nākamā telfonkonference, kurā tiks apspriests 2020./2021.gada sezonas kalendārs un tas, kā to ietekmēs Covid-19 pandēmija un tās ierobežojošie pasākumi.