FIBA izpildkomiteja uz 2022.gadu pārceļ Eiropas čempionātu vīriešiem

Jaunākajā centrālās valdes sēdē tika apstiprināta 13.martā notikusī visu FIBA sacensību apturēšana un pēc Tokijas olimpisko spēļu datumu maiņas tika deleģēts FIBA izpildkomitejai veikt nepieciešamās korekcijas FIBA kalendārā, kuru sākotnēji centrālā valde apstiprināja 2015.gadā.

FIBA pagājušajā nedēļā pauda gandarījumu par koriģēto Tokijas spēļu datumu apstiprināšanu no 2021.gada 23.jūlija līdz 8.augustam un pateicās Starptautiskajai olimpiskajai komitejai (SOK) par sadarbību un savlaicīgu risinājumu šai sarežģītajai situācijai.

Pēc rūpīgas iespējamo scenāriju analīzes un ievērojot reģionālo biroju un sacensību komisijas ieteikumus, FIBA izpildkomiteja nolēma nākamā gada Eiropas čempionātu un Amerikas kausu pārplānot uz laiku no 2022.gada 1. līdz 18.septembrim.

Lai ierobežotu spēlētāju noslodzi un maksimāli izmantotu kalendāra iespējas, nacionālās komandas, kas piedalās Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā, Eiropas čempionāta un Amerikas kausa sagatavošanās posmā aizvadīs divas Pasaules kausa kvalifikācijas spēles, kas sākotnēji bija paredzētas 2022.gada septembrī, 2022.gada augusta beigās. Visi pārējie kontinentālo kausu 2021.gada un 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijas atlikušie datumi paliek nemainīgi.

Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīri tiks izspēlēti laika posmā no 2021.gada 22.jūnija līdz 4.jūlijam (precīzi datumi vēl jāapstiprina SOK).

Lai izvairītos no sadursmes kalendārā ar olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīriem, 2021.gada Āfrikas čempionāts, kas norisināsies no 24.augusta līdz 5.septembrim, un Āzijas kauss, kuru izspēlēs no 17. līdz 29.augustam, tiek pārplānoti attiecīgi par vienu un divām nedēļām, 2021.gada augustā.

Sievietēm Amerikas kauss tiek pārcelts uz 2021.gada 20.-27.jūniju pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm un notiks līdzīgos datumos kā Eiropas sieviešu čempionāts.

No četrām sieviešu kontinentālo kausu izcīņām kopumā Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīriem, kas notiks 2022.gada februārī, kvalificēsies 16 komandas.

Visu pārējo pasaules un kontinentālā līmeņa FIBA senioru turnīru, kā arī to kvalifikācijas turnīru datumi laika posmam no 2020.gada līdz 2023.gadam paliek nemainīgi.

FIBA U-17 Pasaules kausa izcīņa jauniešiem 2020.gadā Bulgārijā ir pārplānota uz tiem pašiem datumiem kā FIBA U-17 sieviešu Pasaules kausa izcīņa 2020.gadā Rumānijā - no 15. līdz 23.augustam. Galīgais lēmums par šiem turnīriem tiks pieņemts maija vidū.