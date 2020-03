Francijas atklātais čempionāts pārcelts uz rudeni

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tagad tas iecerēts no 20.septembra līdz 4.oktobrim.

Vimbldonas čempionātam kalendārā vieta atvēlēta no 29.jūnija līdz 12.jūlijam, bet "US Open" jānorisinās no 24.augusta līdz 13.septembrim. Šobrīd gan nav zināms, vai pārējie divi "Grand Slam" turnīri norisināsies tiem paredzētajos datumos.

"Šobrīd spēkā esošie ierobežojošie pasākumi liedz mums gatavoties turnīram, kā dēļ mēs to nevarēsim aizvadīt paredzētajos datumos. Lai rīkotos atbildīgi un pasargātu visu iesaistīto personu veselību, Francijas Tenisa federācija izvēlējusies vienīgo ceļu, kas ļautu saglabāt turnīru," teikts rīkotāju paziņojumā.

Pērn Francijas atklātajā čempionātā triumfēja Rafaels Nadals un Ešlija Bārtija.

Jau ziņots, ka līdz maija sākuma apturēti profesionālā tenisa turnīri visā pasaulē.