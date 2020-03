Porziņģis otro maču pēc kārtas pieticīgs uzbrukumā; Bertāns sasniedz sezonā 200 trāpītu tālmetienu robežu

"Mavericks" viesos ar rezultātu 109:119 (29:27, 30:27, 26:29, 24:36) zaudēja Sanantonio "Spurs".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 37 minūtes un 56 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no septiņiem divpunktu metieniem un vienu no astoņiem tālmetieniem. Porziņģis otro spēli pēc kārtas samierinājās ar deviņiem punktiem, iepriekšējā mačā viņa metienu precizitāte no spēles bija 17,6%, bet šajā - 26,7%.

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus, pieļāva divas kļūdas un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par vienu punktu mazāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja septiņas bumbas zem groziem un veica astoņas rezultatīvas piespēles, bet 20 punkti bija Timam Hārdevejam junioram. Visvairāk bumbu zem groziem - 12 - izcīnīja Porziņģis.

"Spurs" vienībā 24 punktus guva Lamarkuss Oldridžs.

"Mavericks" ar 39 uzvarām 66 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē.

Tikmēr Dāvis Bertāns guva 11 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28) pārspēja Ņujorkas "Knicks".

Bertāns šajā mačā kļuva par vēsturē trešo "Wizards" basketbolistu, kurš sezonā iemetis vismaz 200 tālmetienus. Bredlijs Bīls pirms trim sezonām grozā raidīja 223 "trejačus" ar 40,4% precizitāti, bet Džilberts Erīnezs 2004./2005. un 2006./2007.gada sezonās trāpīja pa 205 tālmetieniem ar attiecīgi ar 36,5 un 35,1% precizitāti.

Bertānam priekšā ir vēl 18 spēles, lai labotu Bīla pirms trim sezonām sasniegto rekordu. Rūjienietis šosezon realizējis 200 "trīnīšus", metot ar 42,4% precizitāti, kas ir septītais labākais rādītājs NBA.

Ja vien viņš savainojuma dēļ nebūtu izlaidis deviņas spēles, latvietis būtu pretendents uz 300 realizētajiem tālmetieniem sezonā, ko iepriekš iespējuši tikai Džeimss Hārdens un Stefans Karijs.

Bertāns otrdienas mačā laukumā pavadīja 29 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu un piecas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par trim punktiem mazāk nekā ielaida.

Tikmēr Anžejs Pasečņiks šajā mačā laukumā pavadīja divas minūtes un 34 sekundes, kuru laikā vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Pasečņiku laukumā iemeta par septiņiem punktiem mazāk nekā ielaida.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 40 punktiem bija Bredlijs Bīls, bet 21 punkts bija Šabazam Napjēram.

"Knicks" vienībā pa 20 punktiem guva Bobijs Portiss un Frenks Nilikinā.

"Wizards" ar 24 uzvarām 64 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē.