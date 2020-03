Divu nedēļu garumā asociācijas "Pump For Peace" projekta ietvaros tika veikta velotrases izbūve Lesoto sadarbībā ar vietējo organizāciju "Sepheo", kas rūpējas par vietējo ielu bērnu izglītību un labklājību. Labdarības velotrašu izbūve maznodrošinātās pilsētās katru gadu organizē Šveices velo nozares uzņēmuma "Velosolutions".

Uz Lesoto galvaspilsētu Maseru devās desmit valstu pārstāvji, kas iesaistījās projekta realizēšanā. No Latvijas devās uzņēmuma "We Build Parks" vadītājs Jānis Jansons kopā ar pieciem komandas biedriem no Baltijas un Skandināvijas.

Kā stāsta Jānis Jansons, no visām pusēm Dienvidāfrikas Republikas ieskautajā valstī Lesoto, kurā kopumā pašlaik mitinās vairāk nekā divi miljoni iedzīvotāji, konkrētā trase atrodas rajonā, kurā mitinās aptuveni 30 tūkstoši iedzīvotāju. Atšķirībā no mums pierastās infrastruktūras un bērnu, jauniešu izklades un aktvitiāšu iespējām, viņiem nekā tāda nav, tāpēc arī radies šādies projekts, lai palīdzētu cilvēkiem.

Projekta autori ir pāris no Austrālijas, kuru mērķis ir palīdzēt bērniem no nelabvēlīgas vides un tieši par tādu uzskatām arī šis Maseras rajons. Šeit daudziem bērniem nav iespējas turpināt mācības vidusskolā, tāpēc šis projekts viņiem cenšas palīdzēt, radot sporta un izglītības iespējas.

Šāda tipa projekts Lesoto tika realizēts otro gadu, kopā izbūvējot jau trīs velotrases šajā valstī.

"Pump For Peace" ir asociācija, kas izveidota pēc Šveices uzņēmuma "Velosolutions" iniciatīvas. Tās mērķis ir bērniem, kas atrodas mazāk attīstītās kopienās, dot iespēju aktīvi pavadīt laiku, padarīt riteņbraukšanu pieejamāku. Lielu ieguldījumu sniedz vietējā organizācija "Sepheo", kas rūpējas, lai trūcīgiem bērniem tiktu nodrošināta izglītība un sportiskas aktivitātes.

"We Build Parks" 2018.gadā strādāja ar 1,241 miljona eiro apgrozījumu un guva 108 821 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija. Finanšu dati par pagājušo gadu vēl nav pieejami. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Jansons.

"We Build Parks" projektē un būvē snovborda un veikborda parkus, veloparkus, skeitparkus citus aktīvās atpūtas parkus. Viņi bija arī Phjončhanas olimpisko spēļu snovparka autori.