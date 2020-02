Aizvien nav zināms "TTT Rīgas" atceltās FIBA Eirolīgas spēles liktenis

Jau ziņots, ka vīrusa "Covid 19" uzliesmojuma dēļ Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) Eiropas nodaļa trešdien Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp "Umana Reyer" un "TTT Rīga" no Itālijas pilsētas Venēcijas pārcēlusi uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu. Latvijas komanda vēlāk attiecās no iespējas aizvadīt maču Ļubļanā, savu lēmumu pamatojot ar speciālistu ieteikumiem nedoties uz Slovēniju.

"Spēle ir atcelta. FIBA vakar izsūtīja informāciju, kurā pausts, ka konkrēto situāciju izskatīs viens tiesnesis, taču, kad viņš to izdarīs, man nav ne jausmas. Šajā sakarā plānoju drīzumā sazināties ar FIBA Sporta direktoru," par situāciju ar atcelto maču teica Lūsis.

"FIBA šādus sarežģītos jautājumus risina ar konkrēto pieeju - nozīmē vienu personu, kas tajā pilnībā iedziļinās. Tas ir veids, kā viņi cenšas nodrošināt objektīvu lēmumu."

Ģenerālmenedžeris arī neslēpa, ka spēles aizvadīšana citos datumos ir maz ticama.

"Godīgi sakot, domāju, ka pastāv visai maza iespēja šo spēli aizvadīt citā laikā. Mums vienīgais aktuālais jautājums ir - vai saņemsim punktu no šīs spēles, kas mums maina sezonas izskaņas kalendāru," pauda ģenerālmenedžeris. "Domāju, ka būtu korekti piešķirt mums un Ungārijas komandai pa punktam, kas abām vienībām ļautu iekļūt izslēgšanas spēlēs."

"Situācija, manuprāt, būtu jārisina šādi, jo pārējām komandām šie mači neko neizsaka."

Tikmēr lēmums nedoties uz Itāliju bijis kopīgs - gan treneru, gan spēlētāju pieņemts. "Komandā nebija pārliecība, ka gadījumā, ja tomēr nolemjam doties uz spēli, līdzi brauktu visas spēlētājas. Nevaru gan to apgalvot, bet tāda sajūta uz brīdi bija," atklāja Lūsis.

"Informācija šajā jautājumā mainās ātri un regulāri. Katrs kaut ko lasa un izdara pieņēmumus, tāpēc nebija skaidrs, cik daudz spēlētāju tiešām dotos izbraukumā."

Iepriekš FIBA piedāvāja spēli aizvadīt Ļubļanā, taču Latvijas komanda attiecās no šādas iespējas. Vēlāk bijusi komunikācija ar FIBA, kas centusies pārliecināt par nepieciešamību aizvadīt spēli, taču lēmums no "TTT Rīga" puses bija nemainīgs.

"Mums bija viedokļu apmaiņa, kurā FIBA uzstāja, ka spēlei ir jānotiek, jo ceturtdien Milānā tiks aizvadīts UEFA Eiropas līgas turnīrs. Savukārt mēs uzsvērām, ka tās ir ārtelpu sacensības un visi pārējie mači citos sporta veidos ir atcelti. Neraugoties uz visu, pat Itālijas vietējais futbola un basketbola čempionāts piedzīvo izmaiņas spēļu kalendārā," par notikušo sarunu ar FIBA teica Lūsis, kurš norādīja, ka pārrunas ar Itālijas komandu Venēcijas "Umana Reyer nav notikušas.

Itālijas reģionos Veneto un Lombardijā konstatēti vairāk nekā 300 inficēšanās (tai skaitā Veneto reģiona pilsētā Venēcijā) un vismaz 11 nāves gadījumi, kas saistīti ar vīrusu "Covid 19". Lai ierobežotu draudošo epidēmiju, Itālijas varas iestādes veikušas ārkārtas pasākumus, vismaz līdz 1.martam atceļot visus publiskos pasākumus, tai skaitā pārtraucot tradicionālo Venēcijas karnevālu.

Ņemot vērā situācijas attīstību, Latvijas Veselības ministrijas un Infektoloģijas centra speciālisti ieteikuši rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz reģioniem, kā arī rekomendē izvairīties no saskarsmes ar personām, kuras bijušas vīrusa skartajos reģionos.

Spēle ar divu latviešu pārstāvēto (Anete Šteinberga un Laura Meldere) "Umana Reyer" ir izšķirošā par sezonas turpināšanu Eirokausā. Rīdzinieces patlaban ar trim uzvarām 13 mačos A grupā ieņem sesto vietu starp astoņām komandām, bet Venēcijas klubs ar bilanci 4-9 ir vietu augstāk. Savukārt Brenas "Etixx Mithra Castors" un Mersinas "Čukurova" arī ir trīs uzvaras 13 spēlēs.

Eirokausā sacensības turpinās grupas piektā un sestā komanda.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.