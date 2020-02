"TTT Rīga" koronavīrusa dēļ atsakās doties uz Eirolīgas spēli

Jauns.lv jau ziņoja, ka koronavīrusa “Covid 19” uzliesmojuma dēļ FIBA trešdien, 26. februārī, Venēcijā paredzēto Eirolīgas spēli starp “Reyer Venezia” un “TTT Rīga” pārcēla no Itālijas pilsētas Venēcijas uz Slovēnijas galvaspilsētu Ļubļanu.

Itālijas reģionos Veneto un Lombardijā jau konstatēti vairāk nekā 300 inficēšanās (tai skaitā Veneto reģiona pilsētā Venēcijā) un vismaz 11 nāves gadījumi, kas saistīti ar koronavīrusu “Covid 19”. Lai ierobežotu draudošo epidēmiju, Itālijas varas iestādes veikušas ārkārtas pasākumus, vismaz līdz 1. martam atceļot visus publiskos pasākumus (sporta sacensības, izstādes utt.), tai skaitā pārtraucot tradicionālo Venēcijas karnevālu.

Ņemot vērā situācijas attīstību, Latvijas Veselības ministrijas un Infektoloģijas centra speciālisti ieteikuši rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz reģioniem, kā arī rekomendē izvairīties no saskarsmes ar personām, kuras bijušas vīrusa skartajās teritorijās.

“TTT Rīga” valde, izskatot pieejamo informāciju, secināja, ka FIBA lēmums Venēcijā paredzēto spēli ar vīrusa skartā reģiona komandu pārcelt uz Ļubļanu ir nepietiekams, lai pasargātu mūsu komandas spēlētājas un delegācijas dalībniekus no inficēšanās riska un vīrusa tālākas izplatības.

Par iedzīvotāju veselību atbildīgās iestādes Latvijā rūpīgi izvērtē situāciju un pastāv iespēja, ka cilvēkus, kuri atgriežas no vīrusa skartajām vietām, ievieto karantīnas zonā, kas ietekmētu komandas līdzdalību citās sacensībās. Tā kā slimībai ir ilgs inkubācijas posms, delegācijas dalībnieki un viņu tuvinieki ilgstoši būtu pakļauti psiholoģiskam diskomfortam.

Līdzīgā situācijā Ungārijas pilsētas Šopronas komanda atteikusies aizvadīt Eirolīgas spēli ar Itālijas klubu no Vičenzas reģiona "Familia Schio", lēmumu pamatojot ar savas valsts iestāžu ieteikumiem.

“TTT Rīga” aicina “FIBA Europe” nopietni izvērtēt situācijas nopietnību un par augstāko prioritāti uzskatīt spēlētāju veselību un drošību.

Par savu lēmumu un motīviem esam informējuši “FIBA Europe”. “TTT Rīga” vēlas aizvadīt Eirolīgas pamatturnīra pēdējo spēli un turpināt starptautisko sezonu FIBA Eiropas kausa izcīņā, ja Itālijā un Eiropā situācija veselības aizsardzības jomā normalizēsies un komandas sportiskie rezultāti nodrošinās tādu iespēju. Tomēr sportisko rezultātu dēļ ar spēlētāju veselību klubs nevēlas riskēt, teikts vienības paziņojumā.

Spēle ar divu latviešu pārstāvēto "Umana Reyer" ir izšķirošā par sezonas turpināšanu Eirokausā. Rīdzinieces patlaban ar trim uzvarām 13 mačos A grupā ieņem sesto vietu starp astoņām komandām, bet Venēcijas klubs ar bilanci 4-9 ir vietu augstāk. Savukārt Brenas "Etixx Mithra Castors" un Mersinas "Čukurova" arī ir trīs uzvaras 13 spēlēs.

Eirokausā sacensības turpinās grupas piektā un sestā komanda.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.