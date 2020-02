Porziņģim pieticīga precizitāte pārliecinošā "Mavericks" uzvarā

"Mavericks" mājās ar rezultātu 139:123 (41:27, 40:38, 29:31, 29:27) pārspēja Minesotas "Timberwolves".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 25 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no astoņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja un reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par diviem punktiem vairāk nekā iemeta.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Tims Hārdevejs juniors. Lukas Dončiča kontā šoreiz 20 punkti, deviņas zem groziem izcīnītas bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Setam Karijam izdevās sakrāt 19 punktus, bet Delonam Raitam - 16 punktus.

"Timberwolves" vienībā 29 punktus guva D'Andželo Rasels. 21 punkts Malika Bīzlija kontā, 19 - Džeimsam Džonsonam.

Ne reizi šajā mačā vadībā nebija viesi, un pēdējā ceturtdaļā dalasieši varēja atļauties spēlēt bez abām vienības lielākajām zvaigznēm Dončiča un Porziņģa.

"Mavericks" ar 35 uzvarām 58 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē.