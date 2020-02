Pasečņikam produktīvs sniegums uzvarā NBA attīstības līgas spēlē

Vašingtonas basketbolisti savā laukumā ar 133:106 (32:28, 29:27, 43:17, 29:34) uzveica Ņūorleānas "Pelicans" fārmklubu Ēri "BayHawks".

Pasečņiks piektdien bija laukumā 1,8 sekundes NBA spēlē, kurā viņa un Dāvja Bertāna pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" ar 119:118 uzveica Dalasas "Mavericks" ar Kristapu Porziņģi sastāvā.

Sestdien latviešu centra spēlētājs atgriezās G līgas komandā, laukumā pavadot 20 minūtes, kuru laikā realizēja piecus no astoņiem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem (atkarībā no pārkāpuma, G līgā soda metieniem ir atšķirīga vērtība).

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu un četras reizes pārkāpa noteikumus. Vašingtonas komanda ar viņu laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Uzvarētājiem no 11 līdz 17 punktiem guva astoņi basketbolisti, bet rezultatīvākais bija Džeilens Džounss. Viesiem 19 punkti bija Džošam Grejam.

"Capital City Go-Go" ar 16 uzvarām 31 spēlē ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.