Melbārdis tomēr atgriezīsies Pasaules kausa apritē

Melbārdis pēc atgūšanas no savainojuma, šo sezonu iesāka pēc spēka otrā ešelona sacensībās, startēdams Eiropas kausa ieskaitē.

Melbārdis šosezon augstākās raudzes - Pasaules kausa - sacensībās vēl nav startējis, bet Eiropas kausā viņš piedalījies visos astoņos posmos. Šīs sezonas debijā Pasaules kausā viņam palīdzēs Intars Dambis.

Bobslejisti pirms Pasaules kausa sacensībām sākuši treniņus Siguldas trasē. Piloti trenerim jau ir zināmi, bet vēl jāvieš skaidrība, kurš kurā dienā startēs.

"Abas dienas brauks Oskars Ķibermanis, bet pa vienai - Ralfs Bērziņš un Oskars Melbārdis. Līdz pirmdienai man vēl ir laiks izlemt, kurā dienā startēs Melbārdis un kurā - Bērziņš, " "Dienu" informēja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Prūsis.

Pēc atgriešanās mājās bobslejisti ceturtdien Siguldā aizvadīja pirmo ledus treniņu. Pasaules kausa sacensības divnieku ekipāžām Siguldā norisināsies 15. un 16.februārī, turklāt otrajā dienā sadalīs arī Eiropas čempionāta medaļu komplektus. Pirmajā treniņu dienā zināšanas par mājas trasi atsvaidzināja Ķibermanis un Melbārdis, jo Bērziņš ir Vinterbergā, kur nedēļas nogalē notiks pasaules junioru čempionāts. Bez Latvijas komandas Siguldā vēl trenējās tikai Krievijas bobslejisti.

Pārējās komandas ieradīsies nedēļas nogalē vai arī nākamnedēļ. Otrdien, 11.februārī, sāksies oficiālie treniņbraucieni. Sestdien, 15.februārī, plkst.15 būs arī īpašs pasākums, kurā 2014.gada Soču olimpisko spēļu zelta medaļa tiks pasniegta bobsleja četrinieku ekipāžai - Melbārdim, Daumantam Dreiškenam, Arvim Vilkastem un Jānim Strengam. Tāpat Melbārža un Dreiškena divnieka ekipāža tiks pie olimpiskās bronzas.

Sākotnēji zeltu ieguva Krievijas pilota Aleksandra Zubkova ekipāža, bet pēc krievu diskvalifikācijas par dopinga pārkāpumiem uzvarētāju lauri pienākas latviešiem.

"Jā, es par to esmu domājis, vai lielajam Oskaram [Melbārdim] pēc svinīgās ceremonijas vispār būs laiks iesildīties pirmajam braucienam, ja gadījumā izlemsim par viņa startēšanu sestdien. Būs ar viņu pašu vēl viss jāizrunā," izvēles priekšā vēl ir Prūsis.

Melbārdis Eiropas kausā šosezon izcīnījis divas uzvaras, divas otrās un viena trešo vietu. Pēc savainojuma ārstēšanas lielais Melbārdis vēl ir patālu no labākās kondīcijas. "Trenažiera stumšanā starta estakādē no sava labākā rezultāta atpalieku līdz divām sekundes desmitdaļām. Sacensībās attiecīgi atpalicība no Frīdriha un Ķibermaņa ekipāžām varētu būt vairāk par vienu desmitdaļu," sportists "Dienai" atklāja, ka pašreizējā fiziskajā kondīcijā viņam būs grūti konkurēt visaugstākajā līmenī.

Pasaules čempionātā Altenbergā divnieku sacensībās, visticamāk, būs trīs Latvijas ekipāžas - atklāja Prūsis. Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) sezonas rangā labāko 25 skaitā ir trīs latvieši - trešajā pozīcijā Ķibermanis, Bērziņš 17. un Melbārdis 18.vietā.

Iepriekšējā sezonā Ķibermanis bija otrais divnieku un četrinieku kopvērtējumā, kā arī ieņēma otro vietu kopējā ieskaitē, piekāpjoties tikai dominējošajam vācietim Frančesko Frīdriham. Tikmēr Bērziņš debitēja Pasaules kausa apritē un Siguldā izcīnīja divas septītās vietas divniekos.

Sākotnēji pirmais posms bija paredzēts Pārksitijā, tam norisinoties no 25.novembra līdz 1.decembrim, tomēr IBSF ievadošo etapu pārcēla uz Leikplesidu. Sacensības Pārksitijā tika nolemts atcelt, jo trases personāls nevarēja garantēt, ka līdz sezonas sākumam izdosies salabot saldēšanas sistēmu. Tāpēc, lai izvairītos no lieka riska, lemts sacensības pārcelt uz Leikplesidu.

Sezona noslēgsies februāra beigās/marta sākumā ar pasaules čempionātu Altenbergā.