Norvēģu slēpošanas zvaigzne atpūtas laikā īpaši muļķīgi salauž pirkstu

Klēbo svētdien, atpūšoties kopā ar draugiem, ieraudzījis boksa mašīnu un nolēmis to iemēģināt. Punktu tiek skaitīti, ņemot vērā to, cik stiprs sitiens tiek izdarīts pa boksa cimdiem. Viens no Klēbo sitieniem gāja secen cimdam, norvēģim trāpot pa mašīnas korpusu, kas rezultējās ar lauztu pirkstu.

"Man patīk sacensties, un svētdien par to tiku sodīts," savā paziņojumā atklāja 23 gadus vecais distanču slēpotājs. Viņam ieteikts atpūtināt roku.

Pirms tam, kad Klēbo pavēstīja par incidentu, Norvēģijas slēpošanas federācija jau bija paziņojusi, ka viņš nestartēs šajā nedēļas nogalē plānotajās Pasaules kausa sacensībās Fālunā.

Muļķīgi iegūtās traumas dēļ Klēbo varētu iet secen no 15. līdz 23. februārim gaidāmais seriāls "Ski Tour 2020", kuru norvēģis bija nosaucis par savu sezonas galveno mērķi. "Ski Tour 2020" sacensības tiks aizvadītas Estešundā, Orē, no Sturlīnas līdz Merokerei, kā arī Tronheimā, kur mači norisināsies Klēbo mājas trasē Grānosenā.

Nepiedalīšanās tūrē dzēsis Klēbo cerības uz uzvaru Pasaules kausa kopvērtējumā, kur viņš šobrīd līderim Aleksandram Boļšunovam no Krievijas zaudē 235 punktus.

Klēbo ir iepriekšējo divu sezonu Pasaules kausa kopvērtējuma uzvarēts. Norvēģis ir trīskārtējs olimpiskais čempions un trīs zelta medaļas izcīnīja arī pērnā gada pasaules meistarsacīkstēs.