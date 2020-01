Sarkanis 2019./2020.gada KHL sezonā laukumā devās divās spēlēs, kurās ar rezultativitātes punktiem neizcēlās. Uzbrucējs gāja laukumā divās zaudētajās spēlēs - 18.septembra spēlē savā laukumā ar Jaroslavļas "Lokomotiv" un 7.oktobra mačā savās mājās ar Maskavas apgabala "Vitjaz".

Kopā spēlētājs KHL karjerā līgā no 2013. līdz 2019.gadam bijis pieteikts 21 "Dinamo" spēlē, no kurām laukumā devās astoņās, no kurām viena bija izslēgšanas spēle, un vienreiz rezultatīvi piespēlēja.

Sezonu 25 gadus vecais Sarkanis turpinās Latvijas čempionāta komandā "Mogo".

2013.gadā, aizvadot veiksmīgu sezonu Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandā "Rīga", Sarkanis tika uzaicināts uz "Dinamo", kur trijās spēlēs izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli. Gadu vēlāk hokejists aizvadīja vēl divas spēles KHL čempionātā, tomēr sastāvā nespēja noturēties.

2015./16.gada sezonā hokejists devās leģionāra gaitās, sezonu nospēlējot Francijas spēcīgākajā čempionātā, kur Šamonī-Morzinas "Pionniers" ,bet nākamo sezonu Sarkanis uzsākas Rīga "Prizma" rindās, bet neilgi pēc tam devās uz Alpu hokeja līgu, kurā pārstāvēja Kicbīles komandu. Hokejists 35 čempionāta spēlēs izcēlās ar 32 rezultativitātes punktiem (7+25). Šajā pašā sezonā spēlētājs devās uz Anglijas čempionāta komandu Notingemas "Panthers".

Pēc 13 spēlēm "Panthers" rindās, hokejists turpmākās divas sezonas bija "Kurbads" hokejists. Tomēr pērn sezonas izskaņā viņš pievienojās sīvākajiem konkurentiem "Mogo", vēlāk arī izcīnot čempiontitulu.

Sarkanis ne reizi nav pārstāvējis jauniešu vai pieaugušo izlasi pasaules čempionātos.

Rīgas "Dinamo" šodien Rīgā cīnīsies par sešu zaudēto spēļu sērijas pārtraukšanu, tiekoties ar Novosibirskas "Sibir".

"Sibir" šobrīd Austrumu konferencē ar 59 punktiem 51 cīņā ieņem piekto vietu. Tikmēr rīdzinieki ar 34 punktiem 50 spēlēs ir priekšpēdējā vietā līgā. Pirmais astotnieks Rietumos ir 22 punktu attālumā, un jau šodien "Dinamo" var oficiāli atvadīties no tikšanas Gagarina kausa izcīņā šosezon.