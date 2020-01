Ernests Gulbis Austrālijā uzvar turnīra 20.raketi

Gulbis (ATP 258.) ar 7-5, 4-6, 7-6 [7:4], 6-4 uzvarēja kanādieti Fēliks Ožjē-Aljasimu (ATP 22.), kuram Melburnā bija piešķirts 20.numurs.

Ceturto setu ar uzvarētu savas serves geimu uzsāka kanādietis. Savas serves priekšrocības tika apliecinātas līdz piektajam geimam, kurā Gulbis piespieda pretinieku kļūdīties sitienos no neērtās puses, bet pēc kanādieša dubultkļūdas panāca trīs breikbumbas, realizējot otro no tām ar vēl vienu Ožjē-Aljasima kļūdu, sitot no neērtās puses.

Mača turpinājumā nevienam no tenisistiem vairs neizdevās uzvarēt geimu, servējot pretiniekam. Breikbumbu vairāk setā nebija, un uzvaru Latvijas tenisistam atnesa kārtējais neprecīzais kanādieša sitiens no neērtās puses.

Latvijas tenisists krietni labāk servēja, sakrājot 14 netveramas serves pret Ožjē-Aljasima astoņām un tikai trīsreiz pieļaujot dubultkļūdu pret pretinieka septiņām. Turklāt Gulbis labāk realizēja savas iespējas ar otro servi, uzvarot 60 procentos gadījumu, kamēr kanādietis palika pie 46 procentiem.

Pretinieki nekautrējās doties pie tīkla, kur labāk veicās latvietim. Viņš punktu guva 14 no 17 izgājieniem pie tīkla, kamēr kanādietis šādi ieguva 21 no 33 iespējamajiem punktiem.

Gulbis gan realizēja tikai trīs no pretinieka dāvātajām breikbumbām, taču absolūtos skaitļos pretiniekam sanāca vien divi uzvarēti geimi sešās iespējās.

Gulbis iepriekš pārvarēja Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikāciju.

Latvijas vadošajam tenisistam šis ir jau desmitais "Grand Slam" turnīrs Austrālijā. Vislabāk viņām veicās 2009. un 2014.gadā, kad izdevās aizkļūt līdz otrajai kārtai, bet visās citās iepriekšējās reizēs viņš zaudējumu cieta jau pirmajā duelī.

Gulbis šo sezonu iesāka visai daudzsološi, jo Numea "Challenger" turnīrā pa seniem laikiem izdevās izcīnīt divas uzvaras pēc kārtas, bet trešo kārtu jeb astotdaļfinālu tenisists nepārvarēja. Nākamās sacensības Gulbim sekoja Austrālijā, kur "Grand Slam" turnīra kvalifikācijā izdevās izcīnīt trīs uzvaras.

Vadošais valsts tenisists šosezon pirms otrdienas cīņas izcīnījis jau piecas uzvaras, kas ir par vienu mazāk nekā pērn visas sezonas laikā. Gulbis 2019.gada sezonā piedalījās 29 turnīros, bet tikai divos viņš aizvadīja vairāk nekā divus mačus. Visvairāk - četras spēles - Gulbis aizvadīja februārī Roterdamas "ATP World Tour 500" turnīrā. Gulbis aizvadītajā sezonā uzvaru izcīnīja sešos dueļos, kopumā aizvadot 23 mačus.

Tikmēr 19 gadus vecais Ožjē-Aljasims šosezon palīdzēja Kanādas izlasei vēsturē pirmajā "ATP Cup" aizspēlēties līdz ceturtdaļfinālam, kurā nācās atzīt Serbijas pārākumu. Savu pirmo individuālo šīs sezonas turnīru viņš aizvadīja Adelaidā, pusfinālā ar 6-7 (5:7), 7:6 (9:7), 4-6 piekāpjoties Andrejam Rubļevam, kurš vēlāk arī tika kronēts par šo sacensību uzvarētāju.

Jaunais kanādietis iepriekš karjerā Austrālijas "Grand Slam" turnīrā vēl nav spēlējis.

Abi tenisisti iepriekš tikušies vienu reizi, kas notika pērnā gada jūnijā Štugartē. Šajā cīņā Ožjē-Aljasims ar 7-5, 6-3 bija pārāks.

Turnīrā ar pirmo numuru izlikts spānis Rafaels Nadals, bet sieviešu konkurencē pirmais numurs piešķirts pērnās sezonas labākajai tenisistei Ešlijai Bārtijai.

Austrālijas atklātais čempionāts norisināsies no 20.janvāra līdz 2.februārim. Turnīra kopējais balvu fonds ir 20,4 miljoni eiro.