Aļonai Ostapenko spoža uzvara Austrālijā

Ostapenko (WTA 45.) pārliecinoši ar 6:1, 6:4 apspēlēja vienu no kvalifikācijas sacensību uzvarētājām Ludmilu Samsonovu no Krievijas (WTA 136.). Ostapenko labāk servēja, 11 reizes neatvairāmi servēja, kamēr pretiniecei padevās septiņas tādas serves. Arī pirmo servi trāpīt laukumā Latvijas tenisistei izdevās biežāk - 59 procentos gadījumu pret pretinieces 47 procentiem, turklāt uzvarot četrās izspēlēs no piecām.

Ostapenko izmantoja visas trīs iespējas vinnēt breikpunktus, kamēr Krievijas tenisiste ar to galā netika ne reizi no piecām iespējām. Mačā, kurā tenisistes apmainījās ar uzbrukuma sitieniem no gala līnijas, Latvijas sportiste sakrāja 27 uzvarētas izspēles pret krievietes 17, kā arī 22 reizes kļūdījās - trīs kļūdas mazāk nekā pretiniecei.

Latvijas otrajai raketei sezonas pirmais turnīrs bija paredzēts Oklendā, taču neilgi pirms dalības tajā viņa saņēma sēru vēsti. Mūžībā devās sportistes tēvs, kā rezultātā Ostapenko atsauca dalību no turnīra un uz pāris dienām atgriezās Latvijā. Ostapenko aizvadītajā gadā vislabāk veicās sezonas nogalē, kad izdevās iekļūt divos finālos, pēdējā no tiem izcīnot trofeju Luksemburgā. Kopumā viņa kortos izgāja 54 reizes, uzvaras un zaudējumus dalot uz pusēm.

Šogad Ostapenko Austrālijas atklātajā čempionātā piedalās jau ceturto reizi karjerā. Iepriekšējos divos gados viņa apstājās trešajā kārtā, kas līdz šim arī ir viņas labākais sasniegums. Tikmēr Samsonova šosezon bija aizvadījusi piecus mačus, no kuriem četros izdevies uzvarēt. Tiesa, pirmās trīs cīņas viņai bija Brisbenas "Premier" turnīra kvalifikācijā, pēc kuras pamatturnīra otrajā kārtā ar 3-6, 2-6 nācās piekāpties planētas septītajai raketei Petrai Kvitovai no Čehijas.

Samsonovai šī bija debija sezonas pirmajā "Grand Slam". Tāpat viņa pirmo reizi karjerā spēlēja pret Ostapenko. Turnīrā ar pirmo numuru izlikta pērnās sezonas labākā tenisiste Ešlija Bārtija, savukārt vīriešu konkurencē pirmais numurs piešķirts spānim Rafaelam Nadalam. Austrālijas atklātais čempionāts norisināsies no 20.janvāra līdz 2.februārim. Turnīra kopējais balvu fonds ir 20,4 miljoni eiro.