Ķibermaņa bobsleja četrinieks PK posmā Vinterbergā ieņem trešo vietu

Pirmajā braucienā Oskars Ķibermanis kopā ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Arvi Vilkasti un Matīsu Mikni ieņēma ceturto vietu, piekāpjoties vien trim mājinieku četriniekiem. Labākais bija Niko Valtera četrinieks, kurš trasi veica 55,50 sekundēs un startēja ar pēdējo 22.numuru. Tomēr Ķibermaņa ekipāža no viņa atpalika par 0,32 sekundēm. Otrais bija Frančesko Frīdrihs, kurš Valteram zaudēja 0,14 sekundes, un trešais - Johanness Lohners, kurš atpalika vēl par divām sekundes simtdaļām. 0,08 sekundes no Ķibermaņa atpalika un piekto vietu pēc pirmā brauciena ieņēma Ziemeļamerikas kontinenta favorīts Džastins Kripss no Kanādas.

Pirmo numuru izlozēja otra Latvijas ekipāža ar Ralfu Bērziņu, Edgaru Nemmi, Dāvi Spriņģi un Edgaru Pirogu, kas ar vairākām kļūdām ieņēma 20.vietu 0,97 sekundes aiz Valtera ekipāžas.

Otrajā braucienā Ķibermanis labi veica trases otro pusi, sasniedzot otru labāko laiku braucienā un apsteidzot Kripsu par 0,17 sekundēm. Arī Lohners neveica savu labāko braucienu, summā no Latvijas ekipāžas atpalikdams par vienu sekundes simtdaļu un ļaudams Ķibermaņa ekipāžai kāpt uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.

Uzvarēja Frīdriha ekipāža, kas divu braucienu summā finišēja pēc minūtes un 50,53 sekundēm. Lohners atpalika par 0,2, bet Ķibermanis - par 0,4 sekundēm.

Bērziņš arī otro braucienu veica kā pirmais un krietni labāk nekā pirmo, ierindodamies 11.vietā braucienā, taču summā augstāk par 19.vietu nepakāpdamies, esot 1,46 sekundes aiz uzvarētāja.

Jau ziņots, ka Latvijas bobsleja komanda nolēma Pasaules kausa sezonu turpināt ar Ķibermaņa un Bērziņa ekipāžām, Oskaram Melbārdim pagaidām šī līmeņa sacensībās nepiedaloties.

Vinterbergā sportisti sestdien aizvadīs vēl vienas četrinieku sacensības, kurās tiks noskaidrots arī Eiropas čempions.

Latvijas sportisti pagājušā gada pēdējos treniņus aizvadīja Siguldā, bet uz Vāciju devās 29.decembrī.

Sezonas pirmie divi Pasaules kausa posmi notika Leikplesidā, kur Ķibermanis divniekos bija divreiz ceturtais, bet četriniekos ieņēma otro un ceturto vietu. Bērziņš startēja tikai divnieku sacensībās, kurās bija 18. un 19.pozīcijā.

Pasaules kausa sezona janvārī turpināsies ar mačiem Laplaņā, Insbrukā un Kēnigszē, februāra ievadā būs posms Sanktmoricā, bet mēneša vidū ledusrenes sportisti cīnīsies Siguldā, kur dalīs arī Eiropas čempionāta medaļas četrās disciplīnās, izņemot bobsleja četriniekus, kuri par Vecā kontinenta godalgām cīnīsies Vinterbergā. Sezona noslēgsies februāra beigās/marta sākumā ar pasaules čempionātu Altenbergā.