Kamaniņu braucēji Kristers un Kendija Aparjodi izcīna uzvaras Latvijas kausā

Aparjods pirmajā braucienā startā bija ātrākais, bet finišēja ar otro ātrāko laiku, kamēr otrajā braucienā viņam padevās vien trešais ātrākais starts, taču rezultātā pirmais laiks. Kopsummā šāds sniegums deva pirmo vietu.

Otro pozīciju ieguva Kristers Riks Rozītis, kurš divu braucienu summā bija par 0,034 sekundēm lēnāks. Zīmīgi, ka Rozītis abos braucienos bija lēnākais startā, bet pirmajā braucienā izcīnīja uzvaru, kamēr otrajā palika uzreiz aiz Aparjoda. Bronza Ināram Kivleniekam, kurš līderim zaudēja nedaudz vairāk nekā 0,2 sekundes.

Kopumā vīriešu konkurencē piedalījās pieci sportisti - ceturtais bija Artūrs Dārznieks, bet pēdējā, piektā pozīcija Gintam Bērziņam.

Uzvarētājs bija nedaudz kritisks par savu sniegumu, bet neslēpa, ka šosezon jūt arī uzlabojumus rezultātos.

"Progress pēc iepriekšējām sezonām ir, īpaši Ziemeļamerikas trasēs, kur nav tik daudz braukts. Šogad startus Leikplesidā un Vistlerā vērtēju ar lielu pluss zīmi," Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF) citē Aparjodu. "Sezonas kopvērtējumā iegriezīs pirmais posms Insbrukā, bet, ja tikšu līdz sešiniekam kopvērtējumā, būšu ļoti apmierināts."

"Tagad izbaudu laiku mājās un treniņus Siguldā, Latvijas kauss arī ir tāda iespēja vienkārši izjust sacensību gaisotni. Kādreiz baigi nedraudzējos ar Siguldas trasi. Arī tagad braucot domāju, ka Pasaules kausā pagājušajā gadā rezultāti bija labi, bet ne līdz galam. Šķiet, ka vienmēr aizmirstu, kā šeit braukt. Liekas saraustīti braucieni, taču gatavojamies maksimāli."

Dāmu konkurencē uzvaras laurus plūca Aparjode, kura pirmajā braucienā bija ceturtā ātrākā startā, bet finišu sasniedza pirmā. Otrajā braucienā padevās trešais ātrākais starts, ar ko bija gana, lai finišētu pirmajā pozīcijā, divu braucienu summā svinot panākumu.

Pretējs sniegums padevās Elīzai Caucei, kura pirmajā braucienā bija līdere, bet otrajā atkāpās uz zemāku pozīciju, kopsummā līderei zaudējot nedaudz vairāk nekā 0,2 sekundes. Bronzu ieguva Elīna Vītola, kura līderei divos braucienos zaudēja 0,708 sekundes.

Negaidīti neveiksmīgas sacensības bija Ullai Zirnei, kura starp piecām sportistēm finišēja ceturtajā pozīcijā.

Tikmēr divnieku ekipāžām uzvaru izcīnīja vadošais duets Andris un Juris Šici. Brāļi pirmajā braucienā uzrādīja trešo ātrāko starta laiku, bet finišēja kā pirmie, savukārt otrajā braucienā ceturtais labākais starta laiks, vēlreiz svinot uzvaru finišā. Kopsummā brāļi izcīnīja pirmo vietu.

Otrie, līderiem divu braucienu summā zaudējot 0,297 sekundes, bija Kristens Putins/Imants Marcinkēvičs, kuri braucienos sasniedza attiecīgi trešo un otro ātrāko laiku. Uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš, kuri Šiciem zaudēja 0,677 sekundes. Pirmajā braucienā viņi bija trešie, bet otrajā piektie.

Divnieku sacensībās kopumā startēja piecas ekipāžas.

"Vienmēr gribas izcilus braucienus, bet sacensībās tas notiek ļoti reti. Galvenais ir veikt optimālus braucienus, ko šodien arī izdarījām. Joprojām daudz ko testējam, jo šī ir laba iespēja izmēģināt dažas lietas pirms Pasaules kausa posma Siguldā. Trase ir ļoti labā līmenī, ļoti ātra. Atbraucām no Kanādas un nezinājām, ko šeit gaidīt, bet pēc pirmajiem braucieniem sapratām, ka trase ir lieliski sagatavota," pēc finiša teica Andris un Juris Šici.

"Sezonu līdz šim vērtējam ar pluss zīmi. Ir dažas lietas, kas mums nepatīk un pie kā ir jāstrādā. To arī darām un gatavojamies sezonas galvenajiem startiem."

Abi Aparjodi un brāļi Šici arī pērn triumfēja Latvijas kausā.

Vīru konkurencē sezonu līdz šim visveiksmīgāk aizvadījis Aparjods, kurš iepriekšējā Pasaules kausa posmā izcīnīja septīto vietu, otrajā viņš bija finišēja vēl divas vietas augstāk, bet pirmajā posmā viņš pēc kritiena spēja sasniegt ātrāko laiku otrajā braucienā. Kivlenieks trešajā posmā ieguva devīto vietu, kamēr Rozītis ierindojās 24.pozīcijā.

Cauce pēdējā Pasaules kausa posmā izcīnīja devīto vietu, Aparjode bija 11.pozīcijā, bet 26.vieta Zirnei. Otrajā posmā latvietes finišēja otrajā desmitā, bet sezonu visas trīs iesāka ar rezultātiem trešajā desmitā.

Savukārt divniekos brāļi Šici Pasaules kausa posmos regulāri atrodami starp sešām vadošajām ekipāžām, turklāt otrā posma sprintā izdevās izcīnīt uzvaru.

Latvijas kausā šogad tika pulcēti visi vadošie valsts sportisti pieaugušo, junioru un jauniešu konkurencē. 27.decembrī oficiālajos treniņbraucienos sacensībām kopumā kvalificējās 68 sportisti.

No vīru starta sacensības uzsāka vienīgi vīrieši, bet no sieviešu starta trasē devās dāmas, juniores un A grupas jaunieši. No sieviešu starta pakājes sacensības dalību sāka A grupas jaunietes un B grupas jaunieši, savukārt no junioru starta - B grupas jaunietes, C grupas jaunieši, kā arī A grupas divvietīgās ekipāžas.