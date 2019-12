Latvijas izlases basketbolistam Jakovičam spoža spēle Itālijas čempionātā

Varēzes basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 91:60 (26:14, 18:19, 24:15, 23:12) sagrāva Pistoijas "OriOra" komandu.

Jakovičs šajā duelī laukumā pavadīja 27 minūtes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem tālmetieniem, divus no trim divpunktu metieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem.

Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četras personiskās piezīmes un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kā arī dalīts mača lielākais efektivitātes koeficients 25 un spēles lielākais +/- rādītājs 27.

Citā spēlē Ojāra Siliņa pārstāvētā Brešas "Germani Basket" savā laukumā ar 91:76 (20:29, 19:22, 28:15, 24:10) pārspēja Kremonas "Guerino Vanolio".

Siliņš šajā duelī laukumā pavadīja 13 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem tālmetieniem, bet aizmeta garām vienīgo divpunktu metienu.

Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle un vien pārtverta bumba, divas personiskās piezīmes, kā arī efektivitātes koeficients viens.

Tikmēr Artūra Strautiņa pārstāvētā Triestes "Allianz" viesos ar 53:80 (3:19, 22:21, 11:18, 17:22) atzina Trentino "Dolomiti Energia" pārākumu.

Strautiņš nospēlēja četras minūtes un 22 sekundes, kuru laikā reizi kļūdījās un saņēma personisko piezīmi, kā arī beidza maču ar lietderības koeficientu mīnus trīs.

A sērijas kopvērtējumā Brešas komanda ar deviņām uzvarām 14 spēlēs ieņem ceturto vietu, Varēzas vienība ar septiņiem panākumiem 14 cīņās ir devītajā vietā, bet Triestes "Allianz" ar trim panākumiem ieņem priekšpēdējo 16.vietu.

Vienīgajā spēlē Polijā ceturtdien Vloclavekas "Anwil" ar 83:65 (19:19, 27:22, 13:11, 24:13) pārspēja Gdiņas "Asseco Arka".

Uzvarētāju rindās Rolands Freimanis laukumā bija 21 minūti un 45 sekundes, gūdams piecus punktus, realizējot vienu no diviem divpunktu un vienu no pieciem trīspunktu metieniem.

Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, četras personiskās piezīmes, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekiem, viens bloķēts metiens efektivitātes koeficients četri un +/- rādītājs 14. "Anwil" ar bilanci 10-4 ieņem trešo vietu turnīra tabulā.