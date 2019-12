TTT meitenes Prāgā neļauj mājiniecēm iemest 100 punktus, un tomēr zaudē

Prāgā "TTT Rīga" zaudēja Prāgas ZVVZ USK ar 48:98 (20:22, 9:27, 8:27, 11:22). "TTT Rīga" rindās Megana Hafa guva 16 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet Kitija Laksa guva 12 punktus. Mājinieču rindās Briona Džonsa guva 27 punktus un izcīnīja 14 bumbas zem groziem, bet Alisa Tomasa guva 25 punktus, sakrāja 16 bumbas zem groziem un piecreiz rezultatīvi piespēlēja.

Pirmos divus punktus mačā guva mājinieces, taču pēc tam līdz pat 27:28, ko ar divu punktu metienu panāca Megana Hafa, noritēja līdzīga cīņa, taču tad Prāgas basketbolistes guva 14 punktus pēc kārtas, panākot ar diviem cipariem rakstāmu punktu starpību - 42:27. Izrāvienu ar vienu realizētu soda metienu apturēja Hafa, taču Prāgas lokomotīve bija ieskrējusies, un apturēt to nebija rīdzinieču spēkos.

Jau ziņots, ka šajā spēlē Rīgas komandu vadīja Matīss Rožlapa, jo galvenais treneris Mārtiņš Zībarts saslimis ar plaušu karsoni.

Abas komandas tikās Eirolīgas sezonas atklāšanas spēlē Rīgā, kur pārākas ar 73:66 bija Čehijas čempiones. Rīdzinieču sastāvs šajā laikā gan ir mainījies - pievienojusies Marina Meibrija un atpakaļ ierindā ir Kitija Laksa un Aija Klakocka.

A apakšgrupā vadībā ar septiņām uzvarām astoņos mačos ir Jekaterinburgas UGMK un Prāgas ZVVZ USK komandas, pieci panākumi astoņos mačos ir Orenburgas "Nadežda", bet četri septiņās spēlēs - Buržas "Tango" vienībai. Trīs uzvaras astoņos mačos guvušas Brenas "Etixx Mithra Castors" basketbolistes, bet divas - Mersinas "Čukurova". Tikpat uzvaru septiņās spēlēs ir Venēcijas "Umana Reyer" vienībai, bet viens uzvarēts mačs astoņos mēģinājumos ir "TTT Rīga" komandai.

Prāgas klubs pagājušajā sezonā Eirolīgā izcīnīja trešo vietu, bet vienīgo reizi turnīrā uzvarēja 2015.gadā, finālā ar 72:68 pārsteidzot Jekaterinburgas UGMK. Pirms trim gadiem komandu pārstāvēja Anete Šteinberga.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvija

s vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.