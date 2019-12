Latviju neiekļauj kā posmu blakusvāģu motokrosa čempionātā nākamgad

Sākot ar nākamo gadu, pasaules čempionāta rīkošanu pārņēmis promouteris WSC, kas trešdien publicētajā 2020.gada sezonas kalendārā iekļāvis 11 posmus. Pirms trim nedēļām publicētajā sākotnējā kalendārā kopā bija 12 etapi un uz posmu 18. un 19.jūlijā pretendēja Vācija un Latvija, bet trešdien publicētajā versijā šis datums izņemts ārā pavisam.

Kopš 2015.gada Latvijā posmu uzņēma "Pīlādžu" mototrase Stelpes pagastā. Kā skaidroja mototrases īpašnieks Ēriks Pīlādzis, Latvijas posma rīkotāji šobrīd nav gatavi tiem finansiālajiem noteikumiem, kurus izvirzījis jaunais promouteris. "Pīlādži" būtu gatavi uzņemt posmu, ja tiktu saglabāti tādi paši noteikumi, kā šajā sezonā.

Pēdējos gados posma rīkotāji no valsts saņēmuši atbalstu 4-5 tūkstošu apmērā, taču tā organizēšana prasa daudz lielākus finansiālos resursus. Ar līdzīgiem šķēršļiem saskaroties arī pārējo posmu rīkotāji. Latvijai tuvākais posms nākamajā gadā plānots 11. un 12.jūlijā Igaunijā, "Lange Motokeskus" trasē, kas atrodas netālu no Tartu. No 11 posmiem divi šobrīd vēl ir uz jautājuma zīmes, bet tie iecerēti Šveicē un Vācijā.

Šādā versijā kalendāru publicējusi arī Starptautiskā Motosporta federācija (FIM). Latvijā pasaules čempionāta posmi tiek rīkoti kopš 1996.gada un iepriekš tos ilgstoši uzņēma trases Ķegumā un Cēsīs.