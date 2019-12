Katastrofāla trīspunktu metienu realizācija noved TTT meitenes pie zaudējuma Eirolīgā

"TTT Rīga" piekāpās "Umana Reyer" ar 60:68 (12:18, 23:25, 15:15, 10:10).

Mājiniecēm 18 punktus guva un deviņas bumbas zem groziem izcīnīja Megana Hafa, 12 punkti un piecas personiskās piezīmes Katei Krēsliņai, desmit punkti un septiņas atlēkušās bumbas Bintai Dramehai. Viešņām 16 punktus guva Šteinberga, bet "double-double" Gintarei Petronītei - 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas. Tikmēr Meldere laukumā nedevās.

Venēcijas klubs ar precīzu Šteinbergas divpunktu metienu izvirzījās vadībā, un "TTT Rīga" vairākkārt pirmajā ceturtdaļā pretinieces panāca, taču vadībā izvirzīties nespēja. Viešņas uzsvaru lika uz spiešanos zem groza un divpunktu metieniem. Kad otrās ceturtdaļas sākumā Eliza Pena pievienoja arī precīzu trīspunktnieku, viešņas panāca 29:19 pārsvaru. 14.minūtē ar diviem precīziem soda metieniem savu punktu rēķinu Eirolīgā atklāja arī no rezervistu soliņa spēlē ienākusī Kitija Laksa. Hafai un Dramehai pievienojot pa diviem punktiem, izdevās panākt 25:29. Viešņas atkal tika līdz 12 punktu pārsvaram, taču puslaika rezultāts pēc Vanesas Jasas neprecīza trīspunktnieka vienlaicīgi ar sirēnu tika fiksēts 35:43.

Arī otrajā puslaikā punktu starpība svārstījās abpus desmit punktu rādītājam, rīdziniecēm piedzīvojot zaudējumu ar 60:68.

Rīdzinieces pārāk paļāvās uz tālmetieniem, kas nekrita, realizējot tikai piecus no 25 metieniem jeb 20 procentus metienu.

A apakšgrupā vadībā ar sešām uzvarām septiņos mačos ir Jekaterinburgas UGMK. Piecas uzvaras sešos mačos ir Prāgas ZVVZ USK komandai, bet četri panākumi ir Orenburgas "Nadežda" vienībai. Trīs uzvara svinējušas Buržas "Tango" un Brenas "Etixx Mithra Castors" basketbolistes. Septiņos mačos tagad divi panākumi ir Mersinas "Čukurova" vienībai un Venēcijas "Umana Reyer", bet viens uzvarēts mačs ir "TTT Rīga" komandai.

Rīdzinieces pirms divām nedēļām mājās sensacionāli ar 89:81 pārspēja vienu no pasaules labākajām komandām Jekaterinburgas UGMK, bet nākamajā kārtā viesos ar 61:69 atzina Orenburgas "Nadežda" pārākumu.

Venēcietes vispirms pārvarēja kvalifikāciju, divu maču summā vien atbildes spēles pagarinājumā uzveicot Ungārijas vienību Miškolcas DVTK. Pamatturnīru latviešu pārstāvētā komanda sāka ar uzvaru pār Buržas "Tango", bet pārējās piecās spēlēs cieta zaudējumus, tajā skaitā pirms nedēļas ar 50:77 atzīstot Prāgas ZVVZ USK pārākumu.

Jau ziņots, ka sestdien vairāk nekā pēc gada pārtraukuma laukumā atgriezās Kitija Laksa, kura šosezon Eirolīgā vēl nav spēlējusi.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.