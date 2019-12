TTT meitenes atzīst Dikeulaka vadītās komandas pārākumu

"TTT Rīga" zaudēja "Nadežda" klubam ar 61:69 (14:28, 19:9, 13:19, 15:13).

Rīdziniecēm rezultatīvākā ar 19 punktiem bija Marina Meibrija, kura lielu daļu punktu sakrāja izšķirošajos brīžos, arī sešreiz rezultatīvi piespēlējot un izcīnot piecas atlēkušās bumbas. Pusminūti pirms spēles beigām viņa uzbrukumā saņēma piekto piezīmi un atstāja laukumu, līdzi ņemot arī septiņas kļūdas. Binta Drameha guva 17 punktus un sakrāja septiņas bumbas zem groziem, bet lielāko efektivitātes koeficientu komandā 15 nopelnīja Paula Strautmane, kura bez septiņiem punktiem izcīnīja arī septiņas bumbas zem groziem.

Mājiniecēm Albīnas Raževas kontā 16 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, 14 punkti un astoņas bumbas zem groziem Najo Reinkokai-Ekunvei, bet vēl trīs spēlētājas guva pa desmit punktiem.

Pirmajā ceturtdaļā rezultāts strauji auga mājinieču labā, devītajā minūtē pēc Darjas Namokas trīspunktu raidījuma sasniedzot 16 punktu pārsvaru - 28:12. Otrajā ceturtdaļā pārsvarā ar Kates Krēsliņas, Meibrijas un Strautmanes pūlēm uzbrukumā tika organizēta pakaļdzīšanās, kas jau otrā puslaika ceturtajā minūtē pēc Rīgas vienības leģionāru pūlēm uzbrukumu pabeigšanā beidzās ar Dramehas diviem precīziem soda metieniem un izvirzīšanos vadībā pirmoreiz spēlē - 42:41.

Mājinieces atbildēja ar 13 bezatbildes punktiem, pēc Raževas trīspunktu metiena panākot 54:42. Pēc tam līdz pat mača beigām rezultāta starpība svārstījās desmit punktu robežās. Pēc Meibrijas patāla trīspunktu metiena viešņas panāca 59:64 un lika Dikeulakam pieprasīt minūtes pārtraukumu. Meibrija realizēja vēl arī divus soda metienus, taču ar tālu trīspunktu metienu atbildēja arī Ērika Vīlere, izšķirot mača uzvarētājas.

A apakšgrupā vadībā ar piecām uzvarām sešos mačos izvirzījusies Jekaterinburgas UGMK, četri panākumi piecās spēlēs ir Prāgas ZVVZ USK komandai, tikpat uzvaru, bet sešās spēlēs ir Orenburgas "Nadežda" vienībai. Trīs panākumi piecās spēlēs ir Buržas "Tango", pa divām uzvarām ir Brenas "Etixx Mithra Castors" un Mersinas "Čukurova" vienībām, bet pa vienam panākumam - Venēcijas "Umana Reyer" piecos mačos un "TTT Rīga" basketbolistēm sešās spēlēs.

Rīdzinieces sezonu sāka ar četriem zaudējumiem pēc kārtas, bet pagājušajā nedēļā sensacionāli ar 89:81 pārspēja vienu no pasaules labākajām komandām Jekaterinburgas UGMK. Savukārt "Nadežda" iepriekšējā cīņā ar 63:78 atzina Prāgas ZVVZ USK pārākumu. Orenburgas komanda šobrīd ir trīs zaudējumu sērijā, jo pirms tam divos mačos Krievijas kausā un augstākajā līgā tika atzīts UGMK pārākums.

Jau ziņots, ka "TTT Rīga" pārtrauca sadarbību ar amerikāņu saspēles vadītāju Linneju Hārperi, viņas vietā parakstot līgumu ar aizsardzības spēlētāju Marinu Meibriju, kura pirms nedēļas aizvadīja izcilu debiju Latvijas komandā.

"TTT Rīga" basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Marina Meibrija, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.