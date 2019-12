Jau ziņots, ka Porziņģis svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 15 punktus, sekmēdams Dalasas "Mavericks" uzvaru. "Mavericks" viesos ar rezultātu 114:100 uzveica zvaigžņoto Losandželosas "Lakers" komandu, kurai pārtrūka desmit uzvaru sērija.

Porziņģis laukumā pavadīja 27 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem.

Liepājnieks arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, divas reizes kļūdījās un iekrāja četras piezīmes. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par 12 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts otrs labākais rezultāts komandā.

"Zinājām, ka mums būs iespējas, lai arī sākums mums bija lēns. Viņi sāka ļoti enerģiski un pārtvēra dažas bumbas un guva punktus," spēles sākumu atminējās Porziņģis. "Bijām pārliecināti, ka ar labu aizsardzību iegūsim iespējas arī uzbrukumā. Pie tā arī pieturējāmies, kas bieži vien ļāva atgriezties atpakaļ spēlē."

Latvietis šo spēli īpaši neizcēla, bet pauda gandarījumu, ka izdevies uzvarēt vadošo līgas vienību. "Šī spēle parādīja, ka spējam uzvarēt šāda līmeņa vienības. Tas arī viss - dodamies uz nākamo maču."

Tāpat Porziņģis uzteica savas komandas rezervistu spēli, kas Dalasas vienībai ļāva noturēt līdzsvaru mačā arī tad, kad laukumā nebija nedz Latvijas basketbolists, nedz Luka Dončičs.

"Delons Vraits aizvadīja lielisku spēli. Iesaistījās tajā no soliņa - lieliska enerģija, precīzi metieni, kas arī palīdzēja otrajam pieciniekam ieskrieties. Esmu priecīgs par viņa sniegumu," piebilda Porziņģis.

Liepājnieks arī tika iztaujāts par pašsajūtu pēc teju vai 20 aizvadītajām spēlēm. "Fiziski jūtos diezgan labi. Sākumā es varbūt biju nedaudz... Godīgi sakot, tas prasa laiku, bet šobrīd visvairāk cenšos atgūt spēles garšu. Dažbrīd nedaudz sasteidzu lietas. Liekas, ka brīžiem neesmu "tur" (sportiskajā formā), ko arī pats jūtu" par iespaidiem sezonas pirmajā pusē, atgriežoties pēc traumas stāstīja kurzemnieks. "Skatos video un pirms spēlēm cenšos sevi nomierināt."

"Dažreiz pirms spēlēm esmu ļoti uzvilkts, tāpēc arī pirmie metieni mēdz aizlidot garām, bet pēc tam apsēžos uz soliņa un vēlāk jau iznāku ar citu tempu. Iegūstu ritmu," par savu spēli stāstīja Porziņģis. "Strādāju pie sava snieguma... Komanda arī bez manis spēlē labi un gūst gana komfortablas uzvaras."

Tāpat basketbolists norādīja, ka pēc puslaika īpašas norādes no Rika Kārlaila nav saņemtas, tāpēc rezultāts 35:17 nav skaidrojams ar trenera specifiskām norādēm.

"Neteica kaut ko īpaši nozīmīgu. Vienkārši izgājām laukumā un pieturējāmies pie sava spēles plāna. Lieliski darbojāmies aizsardzībā, bet, kā jau teicu, nekas specifisks no Kārlaila puses," atklāja latvietis. "Esam šāda tipa komanda un to arī parādījām."

"Necentāmies darīt kaut ko ļoti īpašu. Vēlējāmies lēnām būvēt spēli, uzticoties viens otram. Izgājām laukumā spēlējām savu spēli. Piesedzām pāriniekus, ja kāds kļūdījās... Domāju, ka tas mums lēnām palīdz uzlabot aizsardzības līmeni."

Iepriekšējā komandu tikšanās reizē, kas bija pirms mēneša, "Lakers" pēdējā ceturtdaļā spēja veikt izšķirošo atrāvienu un izcīnīt uzvaru. Svētdienas spēlē mājiniekiem neizdevās aizvadīt tik veiksmīgas pēdējās 12 minūtes, bet Porziņģis atzīmēja, ka šajā duelī īpaši nav piedomājis par pagājušās cīņas iznākumu.

"Spēles laikā pārlieku daudz nedomāju. Ļauju tai ritēt savu gaitu," uzsvēra basketbolists. "Spēle vedās mums no rokas. Luka trešajā ceturtdaļā "atvērās", tāpat arī citi puiši uzlaboja sniegumu. Mūsu kopējais darbs ļāva mums iegūt pārsvaru, ko vēlāk viņiem neatdevām."

"Zinājām, ka vienā brīdī viņi mēģinās veikt izrāvienu. Uz brīdi "Lakers" pietuvojās līdz -10, bet mēs nevēlējāmies viņus laist tuvāk un pieturējāmies pie spēles plāna."