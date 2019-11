Pirmajā braucienā par pārsteigumu parūpējās un labāko laiku uzrādīja poļi - Vojčehs Hmilevskis un Jakubs Kovalevskis, kuri trasi veica 40,347 sekundēs, apsteidzot vācu duetu Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, kuri trasi pievarēja 40,403 sekundēs un krievus Vsevolodu Kaškinu un Konstantīnu Koršunovu, kuri finišēja pēc 40,425 sekundēm.

Gudramovičs/Kalniņš ieņēma sesto vietu, no līderiem atpaliekot par 0,192 sekundēm. Andris un Juris Šici ierindojās piecas vietas zemāk, poļiem zaudējot 0,295 sekundes, bet Putins/Marcinkēvičs pieļāva lielākas kļūdas, ieņemot 13.vietu 0,437 sekundes aiz poļiem.

Arī otrajā braucienā Putins/Marcinkēvičs pieļāva rupju kļūdu, iestūrējot bortā, un uz augstu vietu nevarēja pretendēt, uzreiz atkāpjoties divas vietas zemāk un beigās ieņemot 12.vietu 0,745 sekundes aiz uzvarētājiem.

Lielisku braucienu veica brāļi Šici, kuru laiku divu braucienu summā nespēja uzlabot vairāki nākamie dueti. Beigās viņi pacēlās uz piekto vietu, 0,171 sekundi aiz Vācijas dueta.

Gudramovičs/Kalniņš otro braucienu lēnāk veica distances augšdaļā, noslīdot aiz brāļiem Šiciem un finišējot astotajā vietā 0,289 sekundes aiz Egerta un Benekena.

Neizturēja spriedzi Polijas duets, kuri trases augšdaļā bija priekšā par divām sekundes desmitdaļām, taču iebrauca abos bortos tajā pašā devītajā virāžā, kur kļūdījās Putins ar Marcinkēviču, divu braucienu summā finišējot vien 13.vietā. Tikmēr ar labu otro braucienu visus trīs pēc pirmā brauciena priekšā esošos divniekus apsteidza vācieši Egerts un Benekens, kuri pirmajā brauciena uzvarētājiem bija devuši handikapu 0,180 sekunžu vērtībā. Tā viņiem bija 40.uzvara PK sacensībās divnieku konkurencē, 32 uzvarām divniekos pievienojot astoņas sprintā.

Piektdien Nāciju kausā startēja tikai Latvijas jaunākā ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, taču ierobežotā vietu skaita dēļ viņiem nebija iespējams kvalificēties Pasaules kausa sacensībām, jo katra valsts drīkst pieteikt maksimums trīs ekipāžas. Puiši finišēja septītajā vietā.

Tikmēr sievietēm par sacensību uzvarētāju tika kronēta Tatjana Ivanova no Krievijas, kura par 0,110 sekundēm apsteidza otrā vietas ieguvēju no ASV Sameru Britčeru. Trešo pozīciju, līderei zaudējot 0,164 sekundes, izcīnīja divas Vācijas sportistes Džesika Tībela un Džulija Taubica. Elīza Cauce uzvarētājai piekāpās par 0,865 sekundēm, izcīnot 23. pozīciju. Kendija Aparjode līderei zaudēja 1,898 sekundes, ieņemot 27.vietu, bet Ulla Zirne otrā brauciena pēdējā virāžā piedzīvoja kritienu, no uzvarētājas atpaliekot 2,336 sekundes un ieņemot pēdējo 28.vietu.

Kopvērtējumā Cauce par sestdienas startiem nopelnīja 18 punktus un patlaban atrodas 23.pozīcijā, bet Aparjodei par četriem mazāk un 27.vieta. Par punktu mazāk ieguva Zirne, kura ieņem 28.pozīciju.

Iepriekšējā sezonā Pasaules kausa apritē labāk veicās Caucei, kura trīs reizes iekļuva pirmajā sešiniekā un kopvērtējumā ieņēma astoto vietu, Aparjodei bija desmitā pozīcija, bet Zirnei - 12.vieta. Tiesa, pasaules čempionātā labāko vietu - sesto - uzrādīja Zirne.

Lielas izmaiņas notikušas dāmu konkurencē, kur šosezon uz starta neredzēsim nevienu no Phjončhanas olimpisko spēļu pirmo sešu vietu ieguvējām. Divas vadošās Vācijas sportistes Natālija Geisenbergere un Dajana Eitbergere ir bērniņu gaidībās, savukārt Tatjana Hifnere pēc pagājušās sezonas noslēdza savu sportistes karjeru. Tāpat arī šobrīd vadošā Kanādas sportiste Kimberlija Makreja šosezon nestartēs studiju dēļ, bet Erina Hamlina (ASV) un Aleksa Goha (Kanāda) paziņoja par karjeras beigām jau pēc olimpiskajām spēlēm.

Svētdien notiks sacensības vīriešu vieniniekiem, kā arī norisināsies mači stafetē. Vīru konkurencē Latviju pārstāvēs Artūrs Dārznieks, Riks Kristens Rozītis, Kristers Aparjods un Inārs Kivlenieks.

Pēc sezonas sākuma Austrijā tikai daļa izlases dosies tālāk uz posmiem Ziemeļamerikā. Otrais posms notiks Leikplesidā, ASV, bet trešais posms Vistlerā, Kanādā. Tad gaidāms gandrīz mēneša pārtraukums līdz janvāra vidum, kad Altenbergā, Vācijā tiks aizvadīts ceturtais posms. 18. un 19.janvārī Lillehammerē, Norvēģijā norisināsies Eiropas čempionāts, kas reizē būs arī piektais Pasaules kausa posms, bet janvāra pēdējā nedēļas nogalē pasaules labākie kamaniņu braucēji pulcēsies Siguldā uz sezonas sesto posmu.

Septītais posms norisināsies Oberhofā, Vācijā februāra pirmajā nedēļas nogalē, bet sezonas kulminācija gaidāma 14. līdz 16.februārī, kad Soču olimpiskajā trasē tiks sadalītas Pasaules čempionāta godalgas. Astotais posms februāra otrajā pusē notiks Altenbergā, Vācijā, bet sezonas noslēdzošais devītais posms tiks aizvadīts Kēnigszē.