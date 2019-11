VIDEO: uz 10 gadiem notiesāts laupītājs, kurš ar adāmadatu uzbruka "Arsenal" spēlētājiem

Jau vēstīts, ka Anglijas premjerlīgas kluba Londonas "Arsenal" spēlētāji Mesuts Ezils un Seads Kolašinacs jūlijā piedzīvojuši uzbrukumu, kurā laupītāji mēģinājuši apzagt futbolistus.

Uzbrukums notika Londonas ziemeļu daļā, kur noziedznieki ar saviem mopēdiem nošķērsojuši sportistu ceļu, ielencot auto. Tāpat tiek vēstīts, ka dažiem no ļaundariem rokās bijis nazis.

Uzbrucēji bija bruņojušies ar adāmadatu un skrūvgriezi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Uzbrucēju mērķis bija iegūt 200 000 sterliņu mārciņu (232 000 eiro) vērtu pulksteni, kas bija uz rokas vienam no spēlētājiem.

Ezils todien no slēpņa izvilināja divus uzbrucējus, kuri vēlāk ar zagtiem mopēdiem sekoja futbolistu automašīnai, apmētājot to ar akmeņiem.

Tiesas prāvā apsūdzētais Ešlijs Smits atklāja, ka negaidīja Kolašinaca pretošanos. Neviens no spēlētājiem šajā gadījumā necieta, bet tiesai šis noziedznieks nebija svešs. Smits arī atzina savu vainu vēl citā laupīšanas mēģinājumā, kas notika dažas dienas pirms uzbrukuma "Arsenal" spēlētājiem.

Tiesnesis atklāja, ka uzbrucēji todien bija bruņojušies ar adāmadatu un skrūvgriezi. "Abi uzbrucēji nēsāja ieročus, un viens no tiem to pavērsa pret Kolašinacu," teica tiesnesis. "Neviens no uzbrucējiem negaidīja, ka futbolists aizstāvēsies, tāpēc viņa rīcība uzskatāma par ļoti drosmīgu."

Tiesas sēdē demonstrētajā ierakstā bija redzams, ka Kolašinacs centās pārmācīt uzbrucējus, tomēr pēc brīža paspēja ielēkt automašīnā, kuru no notikuma vietas aizstūrēja Ezils.

Uzbrucēja partneris Džordans Northovers spriedumu savā lietā uzzinās vēlāk.