"TTT Rīga" zaudē arī Eirolīgas trešajā mačā

"TTT Rīga" zaudēja Buržas "Tango" vienībai ar 55:70 (17:14, 12:22, 8:11, 18:23).

Mājiniecēm Meganas Hafas kontā "double-double" - 11 punkti un 12 atlēkušās bumbas, kā arī lietderības koeficients 17, bet rezultatīvākā ar 17 punktiem bija Kate Krēsliņa. Daudzpusīgu sniegumu demonstrēja Binta Drameha, kura sakrāja desmit punktus un pa septiņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm. Viešņu rindās krāšņs "double-double" padevās Aleksijai Šartero, kura sakrāja pa 17 punktiem un atlēkušajām bumbām, kā arī lietderības koeficientu 30. 14 punkti Anai Dabovičai un desmit - Elīnai Eldebrinkai.

Mača sākums labāks padevās viešņām, kas ar Kolmenas un Šartero pūlēm izvirzījās vadībā ar 5:0 un to saglabāja līdz pat septītās minūtes sākumam, kad Binta Drameha ar divpunktu metienu vispirms izlīdzināja rezultātu, bet pēc tam pirmoreiz mačā izvirzīja "TTT Rīga" vadībā ar 12:10. Uzvarējušas pirmo ceturtdaļu, rīdzinieces vadībā bija līdz pat Elodijas Godēnas precīzam divpunktniekam mača 16.minūtē, kad rezultāts kļuva 23:22 Buržas kluba labā. Gūstot deviņus punktus pēc kārtas, viešņas pirms Krēsliņas precīza trīspunktu metiena panāca jau 28:22 savā labā.

Uzvarot cīņu zem groziem un precīzāk metot, Francijas klubs pārsvaru palielināja. Izšķirošo akcentu ceturtajā ceturtdaļā ar trim pēc kārtas precīziem tālmetieniem viešņām panāca 58:43.

Rīdzinieces trāpīja vien 25 procentus metienu, realizējot 14 metienus no 56, kamēr Francijas klubs meta ar 35,62 procentu precizitāti.

A apakšgrupā vadībā ar divām uzvarām divās spēlēs ir Prāgas ZVVZ USK un Jekaterinburgas UGMK, pa vienai uzvarai ir Orenburgas "Nadežda", Venēcijas "Umana Reyer", Brenas "Etixx Mithra Castors" un "Čukurova" vienībām, viena uzvara trijos mačos ir Buržas "Tango", bet ar trim zaudējumiem turnīra tabulu noslēdz "TTT Rīga" komanda.

Abas komandas pirms mača bija vienīgās Eirolīgas A apakšgrupā, kuras sezonu sākušas ar diviem zaudējumiem. Rīdzinieces ar 66:73 piekāpās Čehijas čempionēm Prāgas ZVVZ USK un ar 71:76 zaudēja Beļģijas klubam Brenas "Etixx Mithra Castors", bet Francijas vienība ar 63:73 atzina Venēcijas "Umana Reyer" pārākumu un ar 64:93 kapitulēja Prāgas klubam.

Buržas komanda Francijas līgā aizvadījusi četras spēles (divas uzvaras un divi zaudējumi) un šobrīd 12 komandu konkurencē ieņem piekto vietu. 27.oktobrī Burža vien spēles galotnē izlaida pārsvaru pret Tonijam Pārkeram piederošo Lionas ASVEL (64:68), izšķirošo ceturtdaļu zaudējot ar 11:22. Lionas klubs spēlē Eirolīgas B grupā.

Francijas komandas ārējā līnijā spēlē Zviedrijas un Serbijas izlašu līderes - 2015.gada Eiropas čempionāta vērtīgākā spēlētāja Ana Daboviča un šovasar Rīgā redzētā Elīna Eldebrinka. Sastāvā arī ir Elodī Godēna, Izabella Jakubū, Aleksa Šartorū, Iliana Rupēra, kuras ir ļoti daudzpusīgas garās spēlētājas.

Pagājušajā sezonā Buržas klubs vietējā čempionātā apstājās jau pusfinālā, bet Eirolīgā ceturtdaļfinālā piekāpās Ungārijas komandai no Šopronas. Buržas vienība Eirolīgā uzvarējusi trīs reizes - 1997., 1998. un 2001.gadā - un pēdējo reizi pusfinālā tika pirms pieciem gadiem.

Francijas komandā spēlējušas arī basketbolistes no Latvijas - Anete Jēkabsone-Žogota (2004.-2006.) un Ieva Kubliņa (2011.-2012.), turklāt abas karjeras sākumu aizvadīja "TTT Rīga".

"TTT Rīga" basketbolistes pagājušajā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.

"TTT Rīga" 2018./2019.gada sezonā triumfēja EWBL un jaunizveidotajā Baltijas līgā, kā arī izcīnīja savu 18. Latvijas čempiontitulu

"TTT Rīga" sastāvs 2019./2020. gada sezonā: Elizabete Bulāne, Binta Drameha, Paula Strautmane, Megana Hafa, Karlīne Pilābere, Paula Mauriņa, Vanesa Jasa, Aija Klakocka, Eva Indriķe, Anita Miķelsone, Zenta Meļņika, Linneja Hārpere, Kitija Laksa, Kate Krēsliņa.