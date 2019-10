Ernests Gulbis ATP rangā nokrīt jau uz 228. vietu

Gulbis pēdējo turnīru aizvadīja pirms nepilnām divām nedēļām Stokholmā, kur "ATP World Tour 250" raudzes turnīrā viņš nepārvarēja pirmo kvalifikācijas kārtu. Iepriekš tenisists piedzīvoja zaudējumu Francijā notikušajā Muijeronlekaptifas "Challenger" turnīra pirmajā mačā un ranga punktus nenopelnīja. Gulbis šonedēļ rangā zaudēji 32 pozīcijas un patlaban atrodas 228.vietā.

Tikmēr par vietu pakāpies Mārtiņš un Jāni Podži, kuri attiecīgi ieņem 427. un dalītu 1397.pozīciju. Piecas pozīcijas zaudējis Artūrs Lazdiņš (dalīta 1525.), bet Mārtiņš Rocēns zaudējis deviņas vietas (dalīta 1548.).

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai apakšgalā. Aizvien līdera godu ieņem serbs Novaks Džokovičs, otrais ir spānis Rafaels Nadals, bet pieredzējušais Rodžers Federers no Šveices ir trešais. Tālāk seko Daniils Medvedevs no Krievijas, austrietis Dominiks Tīms un Vācijas sportists Aleksandrs Zverevs. Septītais ir grieķis Stefans Cicips, bet par pozīciju pakāpies Karens Hačanovs no Krievijas.

Rekordu rangā piedzīvojis itālis Mateo Beretīni, kurš iegūstot divas vietas, debitēja pirmajā desmitniekā, bet pirmo desmitnieku noslēdz spānis Roverto Bautista-Aguts. Izmaiņas pirmā desmitnieka apakšgalā notika, jo trīs pozīcijas zaudēja japānis Kei Nišikori, kurš šobrīd ir 11.pasaules rakete.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Titulētais Šveices tenisists Rodžers Federers svētdien triumfēja savā mājās turnīrā - Bāzeles "ATP World Tour 500" sacensībās. Planētas trešā rakete finālā ar 6-2, 6-2 pārspēja austrālieti Aleksu de Minoru, kurš reitingā atrodams 28.pozīcijā.

Tikmēr tādas pašas raudzes turnīrā Vīnē uzvarēja mājinieks Dominiks Tīms, planētas piektajai raketei finālā ar 3-6, 6-4, 6-3 pārspējot argentīnieti Djego Švarcmanu (ATP 15.). Tīms šogad izcīnījis piecus titulus, bet karjeras laikā viņš guvis 16 ATP trofejas.

Savukārt dubultspēļu rangā vienu pozīciju zaudējis M.Podžus (420.), Gulbis saglabājis savu vietu (432.), bet J.Podžus pakāpies par četrām vietām (592.). Aizvien 1025.pozīciju ieņem Lazdiņš, Rocēns zaudējis deviņas vietas (dalīta 1650.), bet Artūrs Kuļibaba atkāpies par 86 pozīcijām (dalīta 2175.).