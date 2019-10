Futbola spēļu sarunāšanas krimināllietā aizturētas trīs personas, tostarp Gavrilovs (papildināts)

Aģentūra LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka starp aizturētajām personām ir arī bijušais Daugavpils futbola kluba "Dinaburg" prezidents, uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Oļegs Gavrilovs, kurš ir apsūdzēts arī citā kriminālprocesā par spēļu sarunāšanu. Šajā kriminālprocesā nākamā tiesas sēde paredzēta Daugavpils tiesā 23.decembrī plkst.10.30.

Ķuzis medijiem norādīja, ka policija vēlējusies, lai galvenajam spēļu sarunāšanas organizatoram tiktu piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums, taču tiesa šai personai noteikusi drošības naudu 30 000 eiro apmērā. Ķuzis atzīmēja, ka VP izvērtēs naudas izcelsmi.

Viņš arī atzina, ka lietā iesaistītās personas jau iepriekš bijušas VP redzeslokā par līdzīga rakstura noziegumiem. Ķuzis gan neatklāja nevienas personas identitāti, taču atklāja, ka visi trīs ir Latvijas valstspiederīgie. Tāpat viņš norādīja, ka lietā tiek izmeklētā spēļu rezultātu manipulēšana vairākās oficiālās futbola spēlēs, tostarp Latvijas čempionātā. Noziedzīgā kārtā iegūtās summas vēl tiek skaidrotas.

Ķuzis arī uzsvēra, ka būtiski ir saprast faktu, ka šāda tipa manipulācijas nav iespējamas bez spēlētāju iesaistes. Attiecīgi viņš aicināja visus spēlētājus, kam tiek izteikti piedāvājumi ietekmēt spēles gaitu, ziņot par šo piedāvājumu atbildīgajām instancēm. Tāpat VP priekšnieks skaidroja, ka futbola spēļu manipulatori visbiežāk atrodas nevis Latvijā vai Eiropā, bet gan Āzijā.

Savukārt iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) norādīja, ka VP, Iekšlietu ministrija, Latvijas Futbola federācija (LFF) un Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) vēlas dot skaidru signālu nozarei, ka manipulēšana ar spēļu rezultātiem nav pieņemama. Viņš uzsvēra, ka sāktais kriminālprocess ir tikai pirmais solis cīņā ar šo "sērgu". Tāpat ministrs pauda cerību, ka tiesa aizdomās turētajiem piemēros reālu brīvības atņemšanu. "Mēs negatavojamies ar viņiem auklēties," uzsvēra Ģirģens.

Ministrs arī atklāja, ka viņa rīcībā ir informācija par citiem totalizatoru pārstāvjiem, kas varētu būt iesaistīti līdzīgos noziegumos. Ģirģens uzsvēra, ka arī šajās lietās notiek aktīvs darbs.

Turpretim LFF prezidents Kaspars Gorkšs medijiem uzsvēra, ka "spēļu manipulēšana ir milzīga sērga, kuras dēļ ticību futbolam zaudē daudzi fani". Viņš arī pauda, ka pašreizējā futbola paaudze ir uzaugusi situācijā, kurā negodīga nauda var aizstāt laukumā godīgi nopelnīto.

Gan ministrs, gan pārējie iesaistītie vairākkārt akcentēja visu pušu ciešo sadarbību, kas novedusi pie aizturēšanām. Arī Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) pārstāvis Masimiliano Mikenci pauda gandarījumu par Latvijas policijas paveikto darbu un šis ir pozitīvs sadarbības rezultāts. UEFA ir gatava turpināt sniegt ekspertīzes atbalstu, lai ieviestu sistēmu, kas palīdzētu novērst šādas situācijas.

Ķuzis neizslēdza iespēju, ka līdzīgas shēmas tiek piekoptas citos sporta veidos. Kriminālprocesi par citiem sporta veidiem policijā patlaban nav ierosināti, tāpēc VP priekšnieks aicināja sporta federācijas sniegt likumsargiem informāciju, ja ir aizdomas par nelikumībām.

Jau vēstīts, ka VP par Gavrilova iepriekšējo krimināllietu publiski paziņoja 2014.gada oktobrī. Toreiz tika ziņots, ka par futbola spēļu rezultātu manipulāciju mantkārīgos nolūkos aizturēti astoņi cilvēki, tostarp, kluba amatpersonas un spēlētāji. Jau vēlāk policija, nodot lietu prokuratūrai, informēja, ka lūgusi sākt kriminālvajāšanu pret divām personām - 1966. un 1983.gadā dzimušiem vīriešiem. Viņiem apsūdzības celtas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī par piesavināšanos lielā apmērā.

Ņemot vērā, ka uz rezultātu manipulācijas brīdi Latvijā nebija ieviesta kriminālatbildība par manipulācijām ar sporta sacensībām, citi noziedzīgi nodarījumi konkrētajā gadījumā netika konstatēti, iepriekš ziņoja policija.

Minētajā krimināllietā uz apsūdzēto sola gan nonāca tikai uz mūžu no Latvijas futbola diskvalificētais Gavrilovs un Jevgeņijs Klopovs, kuriem inkriminēta piesavināšanās un izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielā apmērā.

VP iepriekš informēja, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulāciju rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus - gandrīz 48 000 eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka abi vīrieši, iespējams, piesavinājušies kluba naudu, kuru futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no UEFA.

Ģenerālprokuratūras pārstāve Laura Majevska apliecināja, ka abas personas apsūdzētas par aptuveni 300 000 eiro piesavināšanos no "Daugavas", taču krimināllietā kaitējuma kompensācija nav pieteikta.

Futbola klubs "Daugava" un tās priekštece Daugavpils "Dinaburg" jau ilgstoši tikušas saistītas ar iespējamu spēļu sarunāšanu gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Šajā jautājumā LFF bija saņēmusi dažādus ziņojumus no UEFA un totalizatoru likmju monitoringa kompānijas "Federbet". 2009.gadā "Dinaburg" vienība tika izslēgta no virslīgas, bet tās prezidents Gavrilovs un galvenais treneris Tamazs Pertija uz mūžu diskvalificēti no Latvijas futbola. Vēlāk "Dinaburg" apvienojās ar "Daugavu", bet nākamajā gadā Pertijam tika atcelta mūža diskvalifikācija.

VP veiktā izmeklēšana Gavrilova 2014.gada lietā norādīja uz problemātiku saistībā ar atbildības par sporta spēļu manipulāciju piemērošanu, līdz ar to tika panākta konkrētas kriminālatbildības ieviešana par manipulācijām ar sporta spēlēm. Krimināllikums no 2016.gada 1.marta paredz kriminālatbildību par manipulācijām ar sporta organizācijas rīkotām sporta sacensībām, paredzot sodu atkarībā no nodarījuma smaguma. Piemēram, ja manipulācijas veiktas lielā apmērā vai organizētā grupā, personām, kas to veikušas, var draudēt pat brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Uz abiem apsūdzētajiem minētā norma nav attiecināma, jo viņi savas darbības veikuši vēl pirms minētās normas ieviešanas.

Patlaban VP izmeklēšanā ir vēl viena ar Gavrilovu nesaistīta krimināllieta, kurā vērtē manipulāciju ar futbola spēļu rezultātiem. Ar Gavrilovu aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazināties.