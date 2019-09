Peiners palīdz "Partizan" triumfēt Adrijas līgas Superkausā; Mālmanim rekords Spānijas virslīgā

Belgradas basketbolisti Zagrebā notikušā turnīra finālmačā ar rezultātu 99:77 (20:20, 35:24, 29:29, 15:4) uzvarēja Slovēnijas vienību Ļubļanas "Cedevita Olimpija".

Peiners finālā nospēlēja 23 minūtes un 30 sekundes, kuru laikā iemeta abus divus divpunktu metienus, divus no trim tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat rēzeknietis izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie 18 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija trešais labākais rādītājs komandā.

Uzvarētājiem 20 punktus iemeta Ogņens Jaramazs, bet pretiniekiem 18 punktus guva Jaka Blažičs.

Superkausā spēlēja arī Mārtiņa Meiera pārstāvētā Melnkalnes vienība Podgoricas "Budučnost VOLI", kas pusfinālā atzina Ļubļanas basketbolistu pārākumu.

Nākamnedēļ abas latviešu pārstāvētās komandas aizvadīs pirmās spēles ULEB Eirokausā un arī Adrijas līgā.

Tikmēr latviešu basketbolists Rinalds Mālmanis svētdien guva deviņus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) sezonas otrajā mačā, kaldinādams Seviljas "Coosur Real Betis" komandas uzvaru.

Seviljas basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 95:88 (23:23, 20:21, 27:15, 25:29) pārspēja Badalonas "Joventut", kuras sastāvā piecus punktus guva Artūrs Žagars.

Mālmanis bija komandas starta pieciniekā, laukumā pavadot 23 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā iemeta savu vienīgo divpunktu metienu, vienu no diviem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Deviņi punkti viņam ir karjeras rekords ACB.

Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Žagars 16 minūtēs un 41 sekundē iemeta savu vienīgo divpunktu metienu un vienu no trim tālmetieniem. Viņam arī trīs piespēles, četras kļūdas, divas piezīmes, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un divi efektivitātes koeficienta punkti.

Žagars jau otro maču pēc kārtas izcēlās ar elegantu apspēlēšanas tehniku.

Arturs Zagars ha jugado 16 minutos Vs Betis con 5 puntos y 3 asistencias dejando roto a Albert Oliver en una de las jugadas del partido. A su edad es uno de los jugones de esta @ACBCOM pic.twitter.com/9bhcEFEMtr — Generación 00' ACB (@00_acb) September 29, 2019

Uzvarētājiem ar 20 punktiem izcēlās Šeins Vitingtons, bet viesiem 35 punktus sameta Klemens Prepeličs.

Citā mačā Rolands Šmits guva sešus punktus, bet viņa pārstāvētā Barselonas "Lassa" mājās ar 95:87 (24:19, 18:23, 16:21, 22:17, 15:7) pagarinājumā guva virsroku pār Vitorijas "Kirolbet Baskonia".

Šmits ceturtās ceturtdaļas pirmajā pusē atzīmējās ar skaistu un atmugurisku bumbas triecienu grozā no augšas.

Viņš šajā mačā nospēlēja sešas minūtes un 17 sekundes, kuru laikā realizēja visus trīs divpunktu metienus, bet aizmeta garām divus tālmetienus. Valmierieša kontā arī viena atlēkusī bumba, viena pārtverta bumba, viena piezīme un pieci efektivitātes koeficienta punkti.

Barselonas komandā ar 24 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Brendons Deiviss, bet 22 punktus iekrāja Nikola Mirotičs.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Madrides "Real" basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-1 pārspēja Barselonas "Lassa" vienību.

Timma ar 16 punktiem sarūgtina Šķēli un Štelmaheru

Savukārt latviešu basketbolists Jānis Timma svētdien guva 16 punktus Vienotās līgas spēlē, kaldinādams Maskavas apgabala "Himki" komandas uzvaru.

Timmas un Daira Bertāna pārstāvētā "Himki" viesos ar rezultātu 86:63 (23:22, 20:11, 23:20, 20:10) pārspēja Latvijas izlases galvenā trenera Roberta Štelmahera vadīto Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuras sastāvā ar desmit punktiem izcēlās Aigars Šķēle.

Timma laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 53 sekundēs realizēja visus trīs divpunktu metienus, vienu no deviņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš sezonas pirmajās divās spēlēs realizēja vien vienu no 20 "trejačiem".

Tāpat krāslavietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, trīs reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja sešas piezīmes, nopelnot 13 efektivitātes koeficienta punktus. Tikmēr Bertāna nebija pieteikumā.

Pretinieku rindās Šķēle laukumā pavadīja 25 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā grozā meta četrus no astoņiem divpunktu metieniem un abus "sodiņus", bet nerealizēja savu vienīgo tālmetienu.

Viņa kontā bija arī piecas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena kļūda, divas pārtvertas bumbas, divas piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 14 efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem rezultatīvākais bija Timma, bet zaudētājiem 18 punktus iemeta Janari Joesārs.

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 13 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Himki" vienību. CSKA basketbolisti Vienotajā līgā triumfējuši astoņas sezonas pēc kārtas.