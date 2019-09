Nadals turnīrā bija izlikts ar otro numuru, bet Medvedevs ar piekto, taču pēc veiksmīgā čempionāta, Krievijas tenisists pirmdien atjaunotajā rangā iespraucies labāko četriniekā. Šāda ranga vieta ir tenisista personīgais rekords.

Spānijas titulētais tenisists izcīnīja savu 19."Grand Slam" titulu karjerā, kļūstot par otro visu laiku vecāko šī čempionāta uzvarētāju. Tāpat viņš vairs ir tikai viena triumfa attālumā, lai atkārtotu leģendārā Rodžera Federera iespēto - 20 "Grand Slam" tituli.

"Šī bija viena no emocionālākajām naktīm manā karjerā," pēc panākuma teica četrkārtējais "US Open" čempions, kuram jau apritējuši 33 gadi.

Spānijas titulētais tenisists Rafaels Nadals izcīnīja savu 19."Grand Slam" titulu karjerā. (Foto: AP/Scanpix)

Nadals bez trofejas, kuru viņš varēs pievienot jau 2010., 2013., 2017.gadā iegūtajām godalgām, nopelnīja arī 3,85 miljonus ASV dolāru (nepilnus 3,5 miljonus eiro). Šis spānim bija jau piektais "US Open" fināls karjerā, bet "Grand Slam" turnīros finālmačā viņš kopumā spēlējis 27.reizes.

"Uzvara man nozīmē daudz. Tāpat veids, kā izcīnīju to. Nervu spriedze bija liela," piebilda Nadals.

Spānis spēles pirmajos divos setos guva uzvaru, tomēr turpinājumā nebija tālu no zaudējuma, kas būtu vēsturisks notikums, jo "US Open" finālā neviens tenisists kopš 1949.gada nav zaudējis spēli esot vadībā pēc diviem setiem. Nadalam gan ir pieredze ar šāda veida zaudējumu, kas notika 2015.gadā šajā pašā turnīrā, viņam trešajā kārtā piekāpjoties Fabio Foņīni no Itālijas.

"Vairāk vai mazāk, bet es kontrolēju spēli," stāstīja uzvarētājs. "Apbrīnojami, kādu pretestību viņš izrādīja. Tāpat spēja mainīt spēles ritumu bija neticama."

Spēle ilga četras stundas un 50 minūtes, kas bija tikai par četrām minūtēm mazāk nekā šā brīža "US Open" ilgākā finālmača norise. Tikmēr Nadalam šis bija jau otrais "Grand Slam" tituls šosezon, jo vasarā viņš uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā.

Abi tenisisti mēnesi iepriekš tikās Monreālas turnīra finālā, kurā panākumu guva Nadals, bet pēc svētdien izcīnītās uzvaras, spānis savu uzvaru sēriju pār Krievijas tenisistiem palielinājis līdz skaitlim 20. Pēdējo reizi viņš Krievijas sportistam zaudēja 2011.gada Dohas turnīra pusfinālā, kad piekāpās Nikolajam Davidenko.

Ja svētdien panākumu būtu guvis Medvedevs, viņš kļūtu par pēdējās desmitgades jaunāko "US Open" čempionu. Krievijas tenisistam šī sezona gan bijusi ļoti veiksmīga, jo izdevies triumfēt Sinsinati turnīrā, bet Monreālā, Vašingtonā un arī "US Open" spēlēts finālā.

Līdz ar zaudējumu Nadalam, Medvedevs pārtraucis savu 12 uzvarēto spēļu sēriju. Tikmēr pie "Grand Slam" titula neviens Krievijas sportists nav ticis jau kopš 2005.gada, kad Austrālijas atklātajā čempionātā to paveica Marats Safins.

Tenisisti "US Open", kas norisinājās uz cietā seguma, cīnījās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.