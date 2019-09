Valsts ieņēmumu dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa Jauns.lv pastāstīja:

„Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek Latvijā sacensībās saņemtās naudas balvas, kuru kopējā vērtība gadā nepārsniedz 143 eiro (starptautiskās sacensībās saņemtajām balvām šis kritērijs ir 1423 eiro). Sportistam - Latvijas rezidentam - par saņemtajām naudas balvām, ja tās kopā gada laikā pārsniedz minētos apmērus, ir jāsamaksā nodoklis pašam, iesniedzot gada ienākuma deklarāciju. Ienākumam piemēro progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi (20%,23% vai 31,4%).



Attiecībā uz ārvalstu sportistiem izmaksātajām naudas balvām, šīs balvas Latvijā esošam izmaksātājam ir pienākums nodokli ieturēt izmaksas vietā”.

Progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā ir 20 %; no 20 004 līdz 62 800 eiro – 23 %, bet pārsniedzot 62 800 eiro – 31,4 %.

Latvijas Olimpiskās komitejas preses sekretārs Mārtiņš Mālmeisters Jauns.lv piebilda: „Ņemot vērā to, ka Latvijas Olimpiskā komiteja neorganizē starptautiskas un/vai komercsacensības, mums nav informācija par naudas balvām un no tām nomaksātajiem nodokļiem. Bet ņemot vērā likumdošanu, no jebkuriem ienākumiem nodoklis ir jāsamaksā. Vairumā gadījumu sportistam pašam ir jāparūpējas par nodokļu nomaksu no norādītās summas, kas ir uz čeka”.