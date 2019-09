Latvijas pāris izcīnījis otro vietu pasaules čempionātā Latīņamerikas dejās profesionāļu divīzijā

Tāpat kā pagājušā gadā pārliecinošu uzvaru svinēja Moldovas duets Gabriele Gofredo ar Annu Matušu. Itālis ar moldāvu partneri piecu LA deju summā nopelnīja 192,850 punktus un par vairāk nekā 11 punktiem apsteidza tuvākos sekotājus.

Tikmēr ļoti līdzīgā cīņā par otro vietu piecu deju summā trīs pārus šķīra mazāk nekā puspunkts. Par vietām uz goda pjedestāla cīnījās kādreizējie WDSF amatieru kategorijas pasaules čempionātu pusfinālisti Smolko/Bazikina un Vinčenco Mariņjello/Sara Kazini no Itālijas, kā arī astotdaļfinālisti no Ķīnas Hou Jao/Džuana Tina.

Pirmajā dejā sambā visi trīs pāri ieguva identisku vērtējumu, bet otrā deja ča-ča-ča nobīdīja Latvijas pāri uz ceturto vietu. Pēc rumbas un pasodobles Smolko/Bazikina pakāpās uz dalītu otro - trešo vietu ar Jao un Tinu. Ķīniešu pāra ne tik labais vērtējums pēdējā dejā džaivā ar 181,050 punktiem ļāva Latvijas pārim nostiprināties otrajā vietā, par 0,150 punktiem apsteidzot itāļus un par 0,450 punktiem - ķīniešus. Līdz ar to Latvijas duets WDSF profesionāļu divīzijā ceturto gadu pēc kārtas ieguva sudraba medaļas.

Pagājušās nedēļas nogalē Bangkokā bija pulcējušies 40 deju pāri no 17 valstīm. Puse no pasaules čempionāta dalībniekiem pārstāvēja Āziju, kuru vidū japāņi izcēlās ar lielāko skaitu – septiņiem pāriem, bet Ķīnu pārstāvēja pieci. Taču labāko desmitniekā no Āzijas iekļuva tikai viens Ķīnas pāris.

Šosestdien Maskavā norisināsies WDSF pasaules čempionāts LA dejās amatieriem, kur vairāk nekā 70 pāru konkurencē piedalīsies arī abi vadošie Latvijas pāri Maksims Kravčenko/Paula Kukute un Visenks Torremade/Megija Morīte.