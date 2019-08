"Hurricanes" leģenda Kems Vords noslēdz līgumu uz vienu dienu un liek punktu karjerai

Pērn Vords pārstāvēja citu NHL klubu Čikāgas "Blackhawks", bet īsi pirms karjeras noslēguma, viņš nolēma atgriezties "Hurricanes" komandā, kurā aizvadījis lielāko daļu savas karjeras, lai pavisam pieliktu punktu profesionālajam hokejam.

Vords Karolīnas komandā nospēlēja 13 sezonas, bet aizvadītajā gadā viņš "Blackhawks" rindās piedalījās 33 spēlēs, vidēji atvairot 89,7% pretinieku metienu, bet savos vārtos viņš caurmērā ielaida 3,67 vārtus.

Zīmīgi, ka vēl esot debitantam (2006.gadā), viņš ar "Hurricanes" vienību izcīnīja Stenlija kausu, bet tieši Vords tika atzīts par vērtīgāko finālsērijas spēlētāju, iegūstot Kona Smita balvu. Togad viņš 23 izslēgšanas mačos izcīnīja 15 uzvaras, vidēji spēlē ielaižot 2,14 vārtus, atvairīdams 92% metienu.

"Tas bija gods, kā arī privilēģija vilkt "Hurricanes" kreklu 13 sezonas. Visu to gadu laikā es sapratu, ka patiesi mīlu šo organizāciju, pilsētu un fanus. Tieši tāpēc es un mana ģimene šo vietu saucam par mājām, un tā tas paliks arī turpmāk," atvadu vārdus ilggadējai komandai veltīja Vords. "Novērtēju to atbalstu, kas man tika sniegts no fanu puses gan labos, gan sliktos brīžos. Paldies jums."

Tāpat pieredzējušais spēlētājs vēlējās pateikties arī saviem komandas biedriem, kā arī apkalpojošajam personālam.

"Tāpat vēlos pateikties treneriem, spēlētājiem un personālam, ar kuriem sastrādājos visus šos gadus. Atmiņas par uzvaru 2006.gada Stenlija kausa finālā, es vienmēr lološu. Arī dalību Visu zvaigžņu spēlē, pārstāvot "Hurricanes" klubu, būs grūti aizmirst," karjeras sasniegumus atminējās Vords. "Lai arī šis nebija viegls lēmums, nevaru vien sagaidīt, kas manā dzīvē notiks pēc karjeras beigām."

Vords NHL drafta ceremonijā tika izraudzīts 2002.gadā ar kopējo 25 numuru. Kopumā NHL viņš aizvadījis 701 regulārās sezonas spēli, izcīnot 334 uzvaras. Vārtsargs šajos mačos caurmērā ielaidis 2,74 vārtus, atvairot 90,8% metienu. Vords no 701 spēles 27 spējis vārtus nosargāt neskartus. Tikmēr izslēgšanas spēlēs viņš piedalījies 41 mačā, caurmērā atvairot 91,7% metienu un ielaižot 2,38 vārtus.

Vords "Hurricanes" komandā ir līderis aizvadītajās spēlēs (668), uzvarās (318) un "sausajos" mačos (27).