Džokovičs, spītējot sāpēm plecā, sasniedz ASV atklātā čempionāta trešo kārtu

Serbu tenisists ar rezultātu 6-4, 7-6 (7:3), 7-1 pārspēja argentīnieti Huanu Londero, kurš reitingā ir 56.pozīcijā.

"Uzvara tika izcīnīta trīs setos, bet tā nenāca viegli. Kaut kādā veidā atradu iespējas atspēlēties. Otrais sets bija ļoti izšķirošs," teica pērnā gada čempions Džokovičs.

Planētas pirmā rakete jau kādu laiku cīnās ar pleca problēmām, kas ietekmē viņa servi un sitienu ar abām rokām.

"Došos uz priekšu. Ir tā, kā ir. Iespējams, nākamās 48 stundas nekustināšu roku un tad skatīšos, kas notiks," atklāja Džokovičs.

Vēl no favorītiem planētas trešā rakete Rodžers Federers no Šveices zaudēja pirmo setu, bet ar 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 apspēlēja bosnieti Damiru Džumhuru, kurš reitingā atrodams 99.pozīcijā.

Federers negaidīti apstājās Sinsinati turnīra otrajā cīņā, bet "US Open" pirmajos divos mačos uzvarējis vien četros setos.

Trešajā kārtā iesoļojis arī ranga septītais numurs Kei Nišikori no Japānas, kurš ar 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 guva virsroku pār amerikāni Bredliju Klānu, kurš ir ranga 108.numurs.

Tikmēr traumas dēļ no turnīra izstājies reitinga 12.numurs Borna Čoričs no Horvātijas, līdz ar to viņa pretinieks, bulgārs Grigors Dimitrovs (ATP 78.) nākamajā kārtā iekļuva bez cīņas.

Jau ziņots, ka Ņujorku trešdien piemeklēja pamatīgs lietus, kā rezultātā mači tika aizvadīti tikai divos galvenajos kortos, kuriem ir iespējams pārvilkt jumtu.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies turpmākās divas nedēļas.

Tenisisti "US Open", kas norisinās uz cietā seguma, cīnās par 57,24 miljonu dolāru (nepilnu 52 miljonu eiro) lielu balvu fondu.