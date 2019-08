Interese par Loidu parādījās pēc tam, kad internetu pāršalca video, kurā spēlētāja, viesojoties pie 2017.gada NFL čempioniem Filadelfijas "Eagles", izpildīja precīzu sitienu no 50 jardiem (nepilniem 46 metriem). Pēc video publicēšanas internetā, Loida saņēmusi piedāvājumus no vairākām NFL komandām.

"Apspriežos ar savu vīru un treneri Džeimsu Galanisu par to, cik reāli man būtu spēlēt NFL," e-pastā "Fox Sports" atbildēja spēlētāja. "Viņi abi uzskata, ka es to spētu, tāpēc man par to būtu jāaizdomājas. Šī iemesla dēļ es nopietni apsveru šādu domu, kas, manuprāt, būtu lielisks pārbaudījums. Nešaubos, ka man tas patiktu," vēstulē rakstīja Lioda.

Galanis medijam atklāja, ka viena komanda jau ceturtdien bijusi gatava savā sastāvā iekļaut Loidu, tomēr futbolistei bija spēle ASV izlases rindās.

Sievietes amerikāņu futbolu spēlējušas koledžas un amatieru līmenī, tomēr neviena no NFL vienībām ne reizi savā sastāvā nav iekļāvusi sievieti.

Loida 2015.gadā saņēma gada labākās futbolistes balvu jeb "Ballon d'Or", bet 2016.gadā viņa tika atzīta par labāko arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) versijā.

ASV futbolistes jūlija sākumā triumfēja Pasaules kausa izcīņā, kas šai valstsvienībai bija jau ceturtais tituls astoņos turnīros. Zīmīgi, ka divus no tiem ASV izlasei palīdzējusi izcīnīt tieši Loida.