Kā vēsta medijs “Tulskije Novosti”, notikušajā vainojams 39 gadus vecais Aleksandrs Gorbunovs, kurš bija pie “Chevrolet Lanos” stūres. Vīrietis, kuram autovadītāja apliecība tika atņemta jau 2013. gadā, esot mērķtiecīgi uzbraucis virsū paralimpiešiem.

Kā stāsta aculiecinieki, šoferis esot pabraucis garām cilvēkiem ratiņkrēslos, bet pēc tam apgriezies braukšanai pretēji virzienā un mērķtiecīgi uzbraucis virsū sportistiem. Pēc negadījuma viņš nekavējoties pametis nozieguma vieta. Sportisti negadījumā neguva smagus ievainojumus.

Pēc aculiecinieku teiktā, netiek izslēgta versija, ka autobraucējs bijis alkohola reibumā.

Noziedznieku izdevās ātri identificēt un aizturēt, jo viņš notikuma vietā bija pazaudējis numura zīmi. 39 gadus vecais Aleksandrs Gorbunovs, kuram tika atņemtas tiesības 2013. gadā, nekavējoties tika aizturēts un nogādāts policijas iecirknī, lai noskaidrotu viņa rīcības motīvus. Pret viņu ierosināta lieta.

Avārijā cietušie trīs Krievijas bočes (sporta spēle ar bumbu uz precizitāti, nedaudz līdzīga lauka boulingam, petankai, boulzam, kroketam...) paraolimpiskās izlases dalībnieki – 21 gadus vecā Diāna Čiklina no Krasnodaras, 32 gadus vecais Aleksandrs Legostajevs no Permas un 25 gadus vecais Sergejs Safins no Saratovas.

Viņiem izdevās izvairīties no nopietniem miesas bojājumiem, jo negadījumā lielāko daļu trieciena uzņēma viņu ratiņkrēsli.